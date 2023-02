Anatoli Bogdanov együttese a playoff-kvalifikációban a DEAC gárdáját búcsúztatta 3-0-val, a fiatalok nagyon érett és összeszedett játékot mutattak a párharcban, a kék-fehérek megérdemelten jutottak be a legjobb nyolc közé, azaz a rájátszásba.

– A DEAC ellen összeállt minden, mind a három találkozón jó játékot mutattunk, teljesen megérdemelten nyertük a párharcot. Az is hozzá tartozik, hogy a Debrecen nem a legjobb formában érkezett, voltak betegek és sérültek is náluk, valamint érezni lehetett rajtuk, hogy annyira nem élesek – mondta a párharc kapcsán Reiter Attila, a FEHA19 csapatkapitánya a klub honlapján.

Az Erste Liga csütörtöki sajtótájékoztatóján kiderült, hogy a rájátszásban a Budapest Jégkorong Akadémia választotta a Fehérvárt. Az alapszakaszban négyszer találkozott egymással a két együttes, mindegyik alkalommal a fővárosiak nyertek. A Vasas Jégcentrumban 6-0-s és 9-2-es végeredmény született még a szezon korai szakaszában, míg az új évben Székesfehérváron egy kiélezett találkozón először 3-2-re nyert a BJA, majd 4-0-ra.

– Nem lepődtem meg azon, hogy a BJA választott ki minket, mivel mind a négy mérkőzést megnyerték ellenünk. Az első kettőn viszonylag nagyobb arányú vereséget szenvedtünk el. Igaz, ezek a találkozók még a szezon elején voltak, ahogy fejlődtünk az idényben, a hazai mérkőzéseken jobban megszorítottuk őket. Jó csapattal nézünk szemben, nagyon oda kell figyelnünk a védekező harmadunkra és a kapuk előtt erőszakosabbnak kell lennünk. Ha ez megvalósul, akkor bármi megtörténhet – nyilatkozta a párharc kapcsán Ambrus Csongor, aki a legeredményesebb magyar játékos a FEHA19-ben.

– Arra, hogy minket választ a BJA lehetett számítani, annak ellenére, hogy a Debrecen ellen elég jó játékot mutattunk. Tudjuk, hogy nehéz ellenfél, négyszer játszottunk már idén velük. Az alapszakasz korai szakaszában más formában voltunk, mint most, talán mostanra ért be a sok belefektetett munka, amit eddig csapatszinten beletettünk szezon közben. A MAC is rá fog kapcsolni még eggyel, hiszen ez már a playoff. Az alapszakaszban nem úgy sikerült az a négy meccs ellenük, mint ahogy szerettük volna. A kettő idegenbeli találkozó nagyon a szezon elején volt, amelyek nagyon nem sikerültek jól. Nem ment senkinek a játék akkor, de szerencsére a szezon második felére egyre jobbak lettünk és itthon már szorosabb meccseket játszottunk velük. Ebben reménykedem most is, ha már szorosan tudjuk tartani az ellenfelet, akkor már bármelyik irányba eldőlhet utána a mérkőzés – nézett a párharc elé Reiter.

A párharc három fővárosi játékosnak különlegesebb lesz, hiszen Kornakker Dániel, Szabó Bence és Szita Donát nevelőegyesülete ellen lép jégre a rájátszásban.

– Egyrészt semleges érzésekkel készülök a Fehérvár ellen, gratulálok nekik a továbbjutáshoz, a nyolc csapat közül hármat le kell győznünk ahhoz, hogy bajnokok legyünk az idén. Úgyhogy kis túlzással mindegy ki ellen kezd az ember, mert le kell győzni és továbbjutni a párharcból. A másik oldalról nagyon örülök annak, hogy bejutottak a rájátszásba. A Fehérvár nagy szeletet ad az én sportolói pályafutásomból, és nyilván bármilyen sikernek örülök, amit elérnek. A rájátszásban pedig győzzön a jobbik – nyilatkozta Kornakker Dániel.

– Annyira nem lepődtem meg a FEHA19 továbbjutásán, ismerem mind a két edzőt, nagyon szervezett hokit játszanak, ez látszódott az alapszakaszbeli a találkozókon is. Valamilyen szinten örülök is neki, hogy a FEHA19 csapata ellen játszunk, valamilyen szinten pedig nem. Lejátszottam abban a mezben jó néhány mérkőzést, ha azt nézem, hazamegyek, otthon játszom 2-2 mérkőzést is. Remélem jó párharc lesz, és jól fogunk szerepelni. Kemény küzdelemre számítok, a fiatalok egy percig sem fogják feladni – ezt már Szabó Bence mondta a párosítással kapcsolatban.

– Gondoltam rá, hogy meglepetést okozhat a FEHA19, ellenük játszva sem éreztem könnyű mérkőzésnek azt a találkozót, összeálltak a szezon végére. Mivel ősszel még edzettem is velük, így testközelből láthattam, mekkora munkát raktak bele. Fiatal társaság, az idény végére pedig be is érett a munka. A söprés ténye volt inkább meglepetés talán. Így, hogy idén játszottam már a FEHA és a nagy Volán ellen is, így már jobban tudom kezelni a szituációt, nem lesz ettől semmi nyom.ás rajtam. Jó erőt képvisel a FEHA19, de tovább szeretnénk jutni – nyilatkozta Szita Donát, a BJA támadója.

A négy győzelemig tartó párharc szombaton kezdődik a Vasas Jégcentrumban.

A negyeddöntő időpontjai:

Február 18. 18.40. BJAHC – FEHA19

Február 19. 19.30. BJAHC – FEHA19

Február 22. 18.30. FEHA19 – BJAHC

Február 23. 18.30. FEHA19 – BJAHC

Február 25. BJAHC – FEHA19 (ha szükésges)

Február 27. FEHA19 – BJAHC (ha szükséges)

Március 1. BJAHC – FEHA19 (ha szükséges)