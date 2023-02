DFVE – Valdor Szentes 9-9 (2-1, 2-2, 4-3, 1-3)

Azt nem lehetett mondani, hogy gólokban gazdag játékkal indult volna a szombati mérkőzés, hiszen az első találatra majdnem négy percet kellett várni, ekkor Bonca Vivien volt eredményes, 0-1. Sümegi másfél perccel később egyenlített, majd nem sokkal rá Dobi révén már a Fejér megyei alakulatnál volt a vezetés, 2-1. A második negyedet is a vendégek kezdték jobban, Varga Viktória először egyenlő létszámnál, majd később emberelőnyben talált be, 2-3. Dobi egyenlített, majd Garda is beköszönt, ismét a hazai gárda vezetett, 4-3.

A nagyszünetet követően A DFVE csapatkapitánya büntetőből is eredményes volt, először volt kétgólos differencia a két csapat között, 5-3. Alig egy perc alatt azonban visszajött a Szentes, Bonca akcióból és fórból is bevette a dunaújvárosi kaput, 5-5. A játékrész vége azonban megint jobban jött ki Mikók Attila együttesének, így a záró nyolc percet 8-6-ról kezdték meg a felek. Sajnos ez sem volt elég a Dunaújvárosnak, Bonca majd Dankina góljaival megint utolérte ellenfelét a vendég együttes, majd három perccel a vége előtt Samsonova révén már vezetett a Szentes. Félő volt, hogy szezonbeli második bajnoki vereségét is elszenvedi a DFVE, de kilenc másodperccel a vége előtt jött Garda, és egalizált, 9-9.