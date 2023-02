Tetőket és kerítéseket szaggatott a szél a megyében a Vidi 18. fordulóbeli játéknapján, s hasonlóan viharos mentalitás volt várható a fehérváriaktól is a Debreceni VSC ellen. Ugyanis az ötödik helyen álló Loki egyre masszívabb csapattá formálódik Srdjan Blagojevic irányítása alatt, s a bajnokságban a második legtöbb gólt szerző piros-fehérek sok borsot törnek az ellenfelek orra alá. Legutóbb a ZTE-t intézték el simán 3-0-ra, míg a MOL Fehérvár FC beragadt a rajtnál, Kecskeméten szenvedett 2-1-es vereséget. A kieső helyektől kettő pontra kerülő Vidinek menekülnie kellett, nem volt más esélye. S ezt tudta Huszti Szabolcs is. Ezért sok helyen változtatott a KTE együttesével szemben harcba küldött kezdőjén. Fiola, Schön, Flores, és a sérüléséből felépül Nego is pályán volt az első sípszó pillanatában.

A debreceniek, mint az urak, taxikkal érkeztek a Sóstóra - nem indult a csapat busza az egyik fehérvári szállodánál -, de nem kezdtek kényelmesen. Azonban a piros-kékek most úgy kezdtek, mint akik az életükért harcolnak. Az első tíz percben Schön, és Kastrati is ígéretes helyzetbe cipelte a labdát, de lövésükbe már nem tudtak erőt tenni, mindkétszer Megyeri Balázs tisztázott. Ezután kiegyenlítettebb lett a játék, a vendégek is elsomfordáltak a Vidi tizenhatosáig, de Dzsudzsák és Manrique távoli kísérlete is messze elkerülte a kaput. Amúgy a fehérváriak jól zártrák a területeket, Heister, Christensen és Flores is gyűjtögették a labdákat. Nego Loic veszélyesen lépett be a támadásokba, a 24. percben éppen ő tört be az ötösig, azonban nem a kapus szeme közé lőtt, inkább középre gurított, de ott nem érkeztek a társak. A 30. minutumban tetszetős támadás végén Szécsi a kapu bal oldalába perdített, azonban az előkészítéskor Sós már lesen volt. Ekkor már egyértelműen a DVSC-ben uralkodott inkább a vadászösztön, s a 34. percben az első Loki-szöglet vendégvezetéssel járt. Dzsudzsák küldte a rövidre a labdát, Dorian Babunski pedig zavartalanul csúsztatott a hálóba, 0-1.

Fordulás után újra a Vidi futballozott lendületesebben. Az 56. percben Flores szerzett labdát egy csínyhelyzetben, Dárdaihoz került a labda, aki remekül vette észre a Kenan Kodrot, akiről viszont megfeledkeztek a debreceni védők. A bosnyák csatár egy igazítás után emelt a kapu közepébe, 1-1. Próbálkoztak a fehérváriak rendületlenül, azonban a Loki játékosai gyorsan visszazártak, s vagy nem jutott lövőhelyzetig a Vidi, vagy blokkolt valaki a vendégektől. Beletették a melót a fehérváriak, különösen Deybi Flores dolgozott rengeteget, a pálya minden szegletében feltűnt a hondurasi válogatott, s rendre labdát szerzett. A találkozó végén a hazaiak domináltak, de kapu elé nem tudtak kerülni, így maradt a játék képét tükröző döntetlen.

JEGYZŐKÖNYV

MOL Fehérvár FC - Debreceni VSC 1-1 (0-1)

MOL Aréna Sóstó, 1689 néző. Vezette: Erdős József (Szalai, Horváth Z.)

MOL Fehérvár FC: Kovács D. - Nego (Bese, 55.), Larsen, Fiola, Heister - Christensen (Pokorny, 78.), Flores - Kastrati (Houri, 81.), Dárdai, Schön - Kodro. Vezetőedző: Toldi Gábor, Edző: Huszti Szabolcs

Debreceni VSC: Megyeri - Kusnyir, Lagator, Dreskovic, Ferenczi – Baráth (Varga J., 61.), Manrique (Romanchuk, 88.) – Szécsi, Dzsudzsák (Loncar, 88.), Sós (Bódi, 71.) – Dorian Babunski (Mance, 71.). Vezetőedző: Srdjan Blagojevic.

Gól: Kodro (52.) ill. Dorian Babunski (34.)

Sárga lap: Kodro (87.) ill. Manrique (15.), Baráth (52.), Dreskovic (72.), Lagator (76.), Loncar (89.)