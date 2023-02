Hét fordulóval az alapszakasz vége előtt a házigazdának az első tízbe kerülésért, a fehérváriaknak a top hat eléréséért kell oroszlánharcot vívniuk. Csak így csíphető el matematikailag az előttük álló Bécs, Linz, Klagenfurt trió. Legrosszabb esetben – reméljük – a nyolcaddöntőben találják magukat, ám a Pusteria, ha nem iparkodik, be sem jut a rájátszásba. Az első harmadban az AV19 megtehette volna az első lépést a három pont megszerzése felé, mivel büntetőhöz jutott. Ám Leclercnek a hazai kapus, Sholl „fityiszt” mutatott, csakúgy, mint az eset után a „csókkamera” által „elkapott” ifjú szurkolópár hölgy tagja: a derék tiroli menyecske a puszi után egyértelmű kézjelzéssel mutatott be a kamerának. Mi lesz vajon Valentin napon? Annyi biztos, hogy a nemzetközi szünet után (a magyar válogatott Bolzanóban felkészülési tornán szerepel) aznap kezdi meg a hajrát az AV19 az alapszakaszban. Ezért is volt fontos, hogy jó szájízzel térjenek haza a fiúk Bruneckből. Az első harmad hajrájához közel nagyon kicsin múlott, hogy nem kerültek Háriék hátrányba: Hannoun egy az egyben vezethette rá Royra a korongot, amely megpattant és a gólvonal felé vánszorgott, O’Brien mentett az utolsó pillanatban. A középső harmadban is Hannoun botjában maradt a legnagyobb ziccer, amikor a teljesen egyedül hagyott olasz-kanadai támadó közelről lőtt, de Roy védett, csakúgy, mint pár perccel később egy a ketrec előtt pattogó korong esetében. Shollt sem kellett félteni a másik kapuban, Sarauer tette próbára az amerikait. A harmadik játékrész elején inkább Roy ketrece volt nagyobb veszélyben, ezt remekül ellensúlyozta Erdély szólója, ám továbbra sem született gól, pedig a rendes játékidő végén Háriék is szorongattak, ahogy a hosszabbításban is. A döntés a büntetőkre maradt: nyolc páros kellett hozzá, Sholl egy, Roy két büntetőt fogott meg.

Jegyzőkönyv

HC Pustertal – Hydro Fehérvár AV19 X-X (0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-1) - szétlövéssel

ICE Hockey League, Bruneck. uX néző. Vezette: Groznik, Sternat, Nothegger, Seewald.

Pustertal: Sholl - Plastino, Willcox, Hannoun, Harju, Ahl - Ege, Pavlin, Archambault, Catenacci, Deluca - Spencer, Glira, Bardaro, Roy, Andergassen - Althiber, De Lorenzo, Mantinger, Berger, Spinell. Vezetőedző: Tomek Valtonen.

Fehérvár: Roy - Campbell, O’Brien, Kuralt, Hári, Erdély - Donaghey, Fournier, Leclerc, Bartalis, Sarauer - Horváth M., Stipsicz, Mihály, Németh K., Ambrus - Csollák, Terbócs, Rétfalvi, Vértes. Vezetőedző: Kevin Constantine.

Kiállítások: 18, ill. 18 perc

Kapura lövések: 17-25