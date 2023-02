A felek ezúttal nem voltak azonos súlycsoportban. A hazaiak rendkívül felszabadultak és látványosan kosárlabdáztak, már a meccs elején közel húsz ponttal elléptek, a folytatásban csak arra ügyeltek, hogy ne engedjék közel a somogyiakat. Az első negyedet 33-14-es eredménnyel zárták a felek, később még emeltek a csapásszámon. A játék minden elemében jobbak voltak a Fejér megyeiek, végül hazai idénycsúcsot jelentő pontmennyiséget szerezve nyertek, 121-93-ra. A múlt hétvégén Budapesten győzelemmel bemutatkozó katalán tréner, Alejandro Zubillaga érthetően elégedett.

- A lefújás után gratuláltam a játékosaimnak, magabiztosak voltunk védekezésben, valamint támadásban is, nagyon jól játszottunk. Köszönet a stáb tagjainak, a klub minden alkalmazottjának, akik hozzájárulnak az eredményességünkhöz. Valamint természetesen köszönet a szurkolóknak, akik remek hangulatot teremtettek ezúttal is, ugyanúgy, mint egy hete Budapesten, a Honvéd elleni meccsen. Nagyon sok energiát adtak most is a lelátóról, amikor nem ment a játék. Csapatként küzdöttünk, megérdemeltük a sikert. Az volt a célunk, hogy szórakoztató játékkal rukkoljunk ki hazai pályán is, kiszolgáljuk a drukkereinket. Örülök a győzelemnek, amit kértem a csapattól, maradéktalanul megvalósította. Megérdemelten nyertünk – közölte Alejandro Zubillaga.

Fotós: Fehér Gábor / FMH

A vendégek horvát szakvezetője, Ivan Rudez önkritikusan értékelte a látottakat.

- Nem voltak kérdések a mérkőzésen. A házigazdáknál Somogyi különösen jól játszott, kiemelkedett a mezőnyből. Az első negyedben minden eldőlt, ugyanis úgy kezdett az Alba, mintha nemzetközi meccset játszott volna a Panathinaikos együttesével az Euroligában, olyan sebesség, intenzitás és kvalitás jellemezte a játékát, ami nemzetközi összecsapásokra jellemző. Mi nem startoltunk jól, sőt, a második, és harmadik negyedben sem teljesítettünk megfelelően, de a záró tíz percben megmutattuk a karakterünket, igaz, akkor már nagy volt a hátrányunk. A játék minden elemében jobb volt a Fehérvár, nem dobtunk jól, az ellenakciók a során ráadásul könnyű kosarakat engedtünk a házigazdáknak, az albások mindent hibánkat azonnal megbüntették. A következő mérkőzésen jobban kell játszanunk, hazai pályán a Honvéd ellen, számunkra az lesz az igazán fontos – mondta Ivan Rudez.

Puska Bence, a vendégek fiatalja 5/3 ponttal jelentkezett. „Gratulálok az Albának, a hazaiak remekül kezdték a mérkőzést, komoly előnyt építettek ki, nagyon jól játszottak végig. A vendéglátók agresszíven védekeztek, a megszerzett labdákkal hatékonyan támadtak, próbáltunk visszajönni a meccsbe, de nem sikerült.”

Mbacke Diong, a hazaiak utolsóként szerződtetett légiósa, a szenegáli-amerikai center 9 pontot termelt a találkozón.

- Nagyon jól játszottunk, megvalósítottuk, amit egész héten gyakoroltunk. Betartottuk az edző utasításait, a döntő a védekezés volt, a megszerzett labdákkal gyorsan támadásba lendültünk, a tranzíciós játékunk különösen eredményes volt. Örülök az újabb sikernek.