Továbbra sem volt könnyű helyzetben a Fehérvár, hiszen a pontokra nagy szüksége van a társaságnak, de a keret továbbra is erősen foghíjas. Magosi Bálint, Henrik Nilsson, Brett Findlay, Horváth Milán, Ambrus Gergő és Gleason Fournier mellett Andrew O'Brien sem volt bevethető péntek este, Vokla Roland pedig várhatóan vasárnap hazai jégen mutatkozhat be az ICEL-ben. A szlovénok kispadján ismerős arcot lehetett látni, hiszen a kék-fehéreknél korábban másod-, majd később vezetőedzőként dolgozó Antti Karhula irányítja a sárkányokat. Aktívabban kezdte a találkozót a Volán, Petanmajd Kuralt is veszélyeztetett, de Kolin védett. A túloldalon három percet kellett várni, mire Roynak közbe kellett avatkoznia, Zajc célzott éles szögből. Felpörögtek a hazaiak, Kalan nagy helyzeténél bravúrt kellett bemutatni a fehérváriak portásának. Pár perccel később Pance lépett ki ziccerben, de Roy hárított. Hét perc elteltével büntetett a Fehérvár, Petan kapott remek indítást a kék vonalon, az olasz támadó egyedül mehetett kapura, és nem is hibázott, 0-1. A helyi műsorközlő még be sem fejezte a gólszerző és az asszisztot jegyző játékosok felsorolását, máris a szlovénok kapujában volt a második Fejér megyei gól, Campbell távoli lövése csorgott le a kapusról, a kipattanót Mihály értékesítette, 0-2. Hét perccel a játékrész vége előtt emberelőnybe került a Fehérvár, de nem sikerült tovább növelni a két csapat közötti differenciát.

A középső játékrész Erdély lövésével startolt el, majd még másfél perc sem telt el a harmadból, amikor Leclerc és Petan játszott le szépen egy kettő az egy elleni szituációt, az i-re a pontot utóbbi tette fel, 0-3. Rögtön emberelőnybe került a Ljubljana, de a fehérvári hátsó alakzat jól tette a dolgát. Öt az öt ellen aztán büntetőhöz jutott Kevin Constantine alakulata, a rávezetést maga a sértett végezte el, Erdély pedig nem hibázott, 0-4. A játékrész közepén átvette az irányítást a Ljubljana, Roy nem unatkozott ezekben a percekben. Aztán hat perccel a harmad vég előtt Németh ugrott ki, de kimaradt a ziccer. Később Sturm lépett ki, a védők szabálytalankodtak ellene, a megítélt büntetőt védte Roy lepkéssel.

A záróetapból még fél perc sem telt, és máris ott volt az ötödik fehérvári találat, Kuralt és Erdély indult meg kettő az egy ellen, előbbi szépen kilőtte a hosszú felsőt, 0-5. Emberelőnybe került a Volán, de nem sikerült megszerezni a hatodikat, ahogy később Vértes sem tudott gólt szerezni egy nagy helyzetet követően. 13 perccel a mérkőzés vége előtt szépített az Olimpija, Sturm kapáslövése talált utat a kapuba, 1-5. Nem sokáig volt négy közte, egy villámgyors kontra végén Stipsicz próbálkozása jutott át Kolinon, 1-6. Nem vett vissza az AV19, Terbócs értékesítette Vértés forintos passzát, 1-7, majd Csollák bombája akadt be, 1-8. A végén még Pance betalált fórban, a Hydro Fehérvár AV19 magabiztosan nyert Ljubljanában. Az biztos, a keretnek jókor jött ez az önbizalom-injekció a szezon legfontosabb mérkőzései előtt.



HK SZ Olimpija – Hydro Fehérvár AV19 2-8 (0-2, 0-2, 2-4)

Ljubljana, V.: Fichnterm Rencz, Gatol, Snoj.

Ljubljana: Kolin – Stojan, Magovac, Zajc, Kalan (1), Sodja –Erving, K. Cepon, Pance 1, Cimzar (1), Vodlan – M. Cepon, Podrekar, Koblar (1), Bericic, Sturm 1 – Hebar, Skerlep, Mehle, Pecnik, Klofutar. Vezetőedző: Antti Karhula.

AV19: Roy – Csollák 1, Campbell (1), Erdély 1, Hári (1), Kuralt 1 – Stipsicz 1, Donaghey, Leclerc (1), Bartalis (2), Petan 2 – Dobmayer, Szabó D. (1), Sarauer (1), Németh, Mihály 1 – Vértes (1), Rétfalvi, Terbócs 1. Vezetőedző: Kevin Constantine.

Kiállítások: 10, ill. 6 perc.

Kapura lövések: 37-32.