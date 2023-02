TFSE-Bestrong – Dunaújváros Futsal 1-1 (1-1)

Vezette: Kovács Gábor – Bmum Dániel, Karsai Roland

TFSE-Bestrong: Nagyistván – Papp Zs., Dudás 1, Fritz, Hegedűs D. Csere: Kardos, Kovács K., Hegyi, Albert, Nemes, Petroff, Sági, Fehér, Szűcs D. Vezetőedző: Póta Balázs

Dunaújváros Futsal: Cseresnyés - Szedmák, Csányi, Kovács K., Németh T. Csere: Bán, Ivacs, Fekete, Varga M., Kiss P. 1, Paget, Tóth Á. Vezetőedző: Tóth Árpád.

Kilenc összecsapáson veretlen maradt a Dunaújváros Futsal csapata úgy, hogy hét győzelem mellett két döntetlent szerzett, és esélye van arra, hogy csoportjában az alapszakasz zárásához közeledve a felsőházban folytassa a pontvadászatot. Ehhez azonban ki kellett vágni a rezet a tabella éllovasának otthonában, valamint a hátralevő Kisgép Szigetszentmiklós elleni pénteken megrendezésre kerülő találkozón be kell zsebelnie a három pontot ahhoz, hogy meg tudja előzni a Nagykanizsai Futsal Klub együttesét, amely egy ponttal többet szerzett náluk. Más kérdés, hogy ehhez szükségük lesz a Haladás VSE II. gárdájának „segítségére” is, hogy ne tudjanak pontot, pontokat rabolni náluk.

Mindenesetre jól indult a TFSE elleni mérkőzés, 10. percben Kiss Patrik révén előnyhöz jutottak az újvárosiak, 0-1. Ez a vezetés azonban nem tartott sokáig, mert a 15. percben Dudás Dániel egyenlített, 1-1.

A szünet után Kiss Patrik lőtt kapufát, de ezt követően már sokkal veszélyesebben játszottak a vendéglátók, de Fortuna a piros-fehérek mellé állt, és nem utolsó sorban Cseresnyés Alex is biztos pontot jelentett a kapuban, így értékes ponttal zárta a DF a mérkőzést, amely 2022. november 14-e, tíz forduló óta őrzi veretlenségét.