BJAHC – FEHA19 4-3 (1-0, 1-2, 1-1, 1-0) – hosszabbítás után

Budapest, 585 néző. V.: Németh, Tóth, Muzsik, Szabó.

BJA: Farkas R. – Vorobev 1 (1), Tóth G., Tsulyhin, Galoha, Djumic – Gőz, Garát, Elo (1), Viikila (1), Schlekmann – Pozsgai, Szabó B., Tóth Richárd 1 (1), Nagy K. (2), Szita 2 – Ádám, Dóczi, Weidemann, Ritter, Molnár. Vezetőedző: Kangyal Balázs.

FEHA19: Márkus – Mingazov (1), Reiter, Cizas, Mokshantsev 1, Ambrus – Rachinskiy, Dobmayer, Rétfalvi, Zohovs (2), Keceli-Mészáros 1 – Csollák, Dolinar, Dobos, Fekete 1, Németh – Alapi, Kóger, Balasits, Dézsi, Farkas L. Vezetőedző: Anatoli Bogdanov.

Kiállítások: 31, ill. 8 perc.

Kapura lövések: 27-35.

A fehérvári fiatalok bátran és önbizalommal várhatták a találkozót, hiszen meglepetésre a playoff-kvalifikációban 3-0-val kiejtették a Debrecent.

Nem telt el sok idő, és a BJA megszerezte a vezetést, másfél perc után Szitát találta meg Nagy Krisztián egy koronggal, az exfehérvári támadó középről pedig kilőtte a felső sarkot, 1-0. Majdnem gyorsan jött a válasz, Cizas tűzött kapura egy szerzett korongot, de Farkas védett, majd Dobmayer távolról a kapuvasat találta el. Nem rogyott meg a gyorsan bekapott góltól a FEHA19, a fiatalok bátran támadtak és több helyzetet is dolgoztak is ki a hazaiaknál. A harmad derekán a BJA támadói tesztelték Márkust, majd Dobos veszélyeztetett, Farkas hárított. A játékrész végén Ádám került kétszer helyzetbe, de a Fejér megyei portás hárítani tudott.

A középső harmadot is aktívan kezdte a BJA, majd Csollák nagy löketet szállt alig mellé. A helyzetekkel ismét a fővárosiak sáfárkodtak jobban, két és fél perc eltelte után Szita közelről ismét bevette Márkus kapuját, 2-0. Tóth kiállítása miatt emberelőnybe került a Fehérvár, Mingazov tüzelt rendesen, majd egy lecsorgót közelről Mokshantsev szépített, 2-1. Később a BJA is támadhatott öt a négy ellen, de a FEHA19 szépen kivédekezte a hátrányt, majd egyenlő létszámnál Ambrus és Mokshantsev próbált betalálni, de Farkas résen volt. Kiegyenlített játék zajlott a jégen, hat perccel a szünet előtt Djumic csöngette meg a kapuvasat. A játékrész végén Galoha kapott végleges kiállítást, majd a fehérváriak öt percig támadhattak volna fórban, de Cizas is kapott egy kétperces büntetést. Négy a négy ellen 36 másodperccel a vége előtt kiegyenlítettek a kék-fehérek, Fekete küzdött meg a korongért, majd szépen kilőtte az alsó sarkot, 2-2.

A harmadik harmad elején Galoha áthúzódó kiállítása, majd Gőz büntetése miatt kétszer is fórban támadhatott a FEHA19, de nem sikerült megszerezni a vezetést. Öt az öt ellen Elo került helyzetbe kétszer is egy támadáson belül, de Márkus figyelt. A játékrész közepén aztán megszerezte a vezetést a FEHA19, Keceli-Mészáros fonákkal emelt Farkas válla fölé, 2-3. Nem sokáig örülhettek a fiatalok, Tóth Richárd fél percen belül egalizált, 3-3. Emberelőnybe került a BJA, jöttek is a lövések Márkus felé, de a kapus és a jól takarító védők jól végezték a dolgukat. Az utolsó két percre kanyarodva Cizas veszélyeztetett, de nem ment be, 3-3-mal zárult a rendes játékidő, így jégfelújítás után jöhetett a hosszabbítás.

A ráadás Gőz helyzetével kezdődött el, Márkus bravúrral védett, a túloldalon Dobos adott le egy lövést éles szögből. Nyomott a BJA, a fölény pedig góllá érett, négy és fél perc eltelte után Vorobev távoli lökése akadt be a felső sarokba, 4-3.