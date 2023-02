A két klub eddigi, 21 élvonalbeli csatározása meggyőző fehérvári fölényt mutat. A Vidi 12-szer nyert, hat döntetlen mellett háromszor örülhetett diadalnak a Mezőkövesd. Mely gárda éppúgy 20 pontot gyűjtött eddig a 2022-23-as szezonban, mint a MOL Fehérvár FC. Vagyis aki nyer, nagy lépéssel távolodhat a kieső zónától.

– Egyértelműen a három pont megszerzéséért utazunk Mezőkövesdre, nagyon fontos számunkra, hogy megszerezzük az első tavaszi győzelmünket. Tavaly szeptemberben és az előző szezonokban is rendre szoros, kiélezett meccseket játszottunk a kövesdi csapattal, amelyeken sokszor egy hajrábeli gól döntött. Nem kizárt, hogy most is a hajrában dől majd el a mérkőzés, így fontos, hogy 90 percen keresztül koncentráltak és szervezettek legyünk – fogalmazott a klub honlapján Dárdai Pál, a MOL Fehérvár FC támadója. – Ellenfelünknek ugyanannyi pontja van, mint nekünk, így az a legfontosabb, hogy nyerjünk és a három ponttal megelőzzük őket, valamint elinduljunk felfelé a tabellán.

A fehérváriak norvég középpályása, Tobias Christensen hangsúlyozta, hogy elsősorban csapatként kellett előrelépniük, s úgy érzi, a héten elvégzett munka során már egész jól néztek ki. Az utánpótlás-válogatott játékos kitért rá, hogy elengedhetetlen az idei első győzelem megszerzéséhez, hogy több helyzetet dolgozzanak ki.

A kövesdiek jobban kezdték a tavaszt, mint a két meccsen egy pontot gyűjtő Vidi. A Puskás Akadémiát 1-0-ra verték Kuttor Attila legényei, míg a ZTE-vel gólnélküli döntetlenre végeztek. A fehérváriak számára élet-halál kérdése a győzelem megszerzése, még akkor is, ha idegenben még gyengébb a mutatójuk, mint hazai környezetben.