Még nem nyert bajnokit a Fehérvár 2023-ban, a Huszti Szabolcs-Toldi Gábor vezette együttes szombaton Zalaegerszegen szenvedett 2-1-es vereséget. Pedig a találkozó jól indult a vendégek számára, hiszen Katona révén négy perc után már 1-0 volt az állás. Azonban ezt követően szinte helyzetbe sem került a Fehérvár, a ZTE pedig többet birtokolva a labdát megfordította a találkozót. A Vidinél egyre nagyobb a baj, és úgy tűnik, most már a klubnál ki is mondják, hogy a szezon fő célja immáron a kiesés elkerülése. Ami egy ilyen lehetőségekkel bíró klubhoz méltatlan célkitűzés.

– Jól kezdtük a mérkőzést, megszereztük a vezetést, és utána is volt egy-két lehetőségünk, amikből többet kellett volna kihoznunk. Sajnos utána megismétlődött, ami az elmúlt meccseken is, tudom, hogy lent van a játékosok önbizalma, de pont ilyenkor a vezetés tudatában, ugyanúgy ahogy a Puskás Akadémia ellen is múlt héten, kell jobban átérezni, hogy a kiesés ellen küzdünk, és sajnos nem érzem teljesen, hogy a játékosok ezt átérzik. Hiányoznak a karakterek a pályán, akik ezt meg tudnák fogni, vannak sértődések azok részéről, akik nem játszanak, de minden edzőnek, így nekem is az a célom, hogy a legjobb csapatot küldjem fel a pályára. Ki kell mondanunk kifelé is, hogy a kiesés ellen küzdünk és nehéz helyzetben vagyunk, de most ebből a szituációból kell elérnünk azt, hogy elkerüljük a kiesést – mondta Huszti Szabolcs a lefújást követően a klub honlapjának.

A második fehérvári mérkőzésén az első gólját megszerző Katona Mátyás szerint a jövő heti, Vasas elleni találkozón egy esetleges győzelemmel elindulhatnának felfelé…

– Nagyon-nagyon kár ezért a mérkőzésért…. Az első félidő egy ki-ki meccs volt, a második játékrészben viszont gyengén játszottunk, sok hibát vétettünk, jobb volt a ZTE. Kevés az önbizalom, keveset vállalunk. Több egy az egyezés kéne, és több előrepassz, ezekben fejlődnünk kell. Jogos volt a fehérvári szurkolók véleménye, igazuk van, jobb volt a Zalaegerszeg a második félidőben. Bízom benne, hogy a jövő héten a Vasas ellen kijövünk a gödörből. Érzem a potenciált a csapatban, szerintem egy győzelemre van szükségünk ahhoz, hogy egyenesbe jöjjünk – fogalmazott a középpályás.