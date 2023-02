A WKF karate szabályrendszer szerint lebonyolított versenyre 27 egyesület 330 versenyzője nevezett. A karatékák öt versenyszámban indultak: kihon, kata, csapat kata, szivacs kumite és WKF kumite versenyszámban.

– Kis sportolóink között most is volt olyan, akinek ez volt élete első karate versenye, de egyébként is elkelt az edzői irányítás, a tapasztaltabb versenyzők jó tanácsa és a szülői biztatás – mondta el lapunknak Soós Tamás, az Úrhidai Karate Egyesület edzője. – A viadalt a legfiatalabbak kezdték, majd a szervezők sorban hívták a tatamira a magasabb övfokozatú és életkorú sportolókat. Mindenki ügyesen, felkészültségének megfelelően mutatta be gyakorlatait, vívta meg küzdelmeit.

Az úrhidai karatékák 10 arany-, 6 ezüst- és 8 bronzérmet szereztek a tatai szezonnyitón, az egyesület legeredményesebb versenyzője Mohácsi János és Gyalókay Alex lett.

Aranyérmesek: Bélecki Barnabás (kihon versenyszám), Bélecki Regina (szivacs küzdelem), Borbély Száva (egyéni formagyakorlat), Bélecki Barnabás (szivacs küzdelem), Mohácsi János (egyéni formagyakorlat), Gyalókay Alex (egyéni formagyakorlat), Bokor Miklós (egyéni formagyakorlat), Mohácsi János (WKF küzdelem), Szabó Döme (WKF küzdelem), Gyalókay Alex – Mohácsi János – Szabó Döme (csapat formagyakorlat).

Ezüstérmesek: Bélecki Regina, Borbély Eszter, Pleva Sára, Gyalókay Alex, Borbély Száva, Bokor Miklós.

Bronzérmesek: Borbély Nóra (két versenyszámban), Pleva Sára, Varga Bendegúz (két versenyszámban), Gyalókay Alex, Borbély Eszter, Szabó Döme.