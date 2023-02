MÁV Előre SC-Foxconn – GreenPlan-Vegyész RC Kazincbarcika 1-3 (21, -16, -29, -19)

Székesfehérvár, 105 néző.

Vezette: Bátkai-Katona Ágnes, Ujházi Mónika.

MÁV Előre SC-Foxconn: Szabó V. 1, Koci 20, Ambrus 4, Pesti 16, Doda 13, Eke. Csere: Takács M. (liberó), Deliu 4, Boa. Vezetőedző: Dávid Zoltán.

GreenPlan-Vegyész RC Kazincbarcika: Páez 3, Blázsovics 13, Juhász P. 6, Szabó D. 20, Reffatti 21, Tarabus 4. Csere: Kiss M. (liberó), Péter B., Warzywoda, Péter M. Vezetőedző: Toronyai Miklós.

Redjo Kociról szólt az első játszma, a szélső ütő blokkjával kezdődött a meccs is. Nyitást azonban több csapattársához hasonlóan ő is rontott, a vendégeket ennek ellenére nem engedték el a kék-fehérek. A játszma derekán Pesti Marcell nyitott két ászt is, ami megalapozta a hárompontos előnyt, innen pedig már nem hibázott a Loki, köszönhetően elsősorban Koci fontos pontjainak.

A második játszma elején fej-fej mellett haladtak a csapatok, 7-7 után viszont a VRCK került kétpontos előnybe, amit később tovább növelt és 19-13-nál kialakult az addigi legnagyobb különbség, és egyenlíteni is tudott.