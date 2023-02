Az alapszakaszban a DAB négyből két mérkőzést is képes volt megnyerni a Gyergyói Hoki Klub otthonában (egyszer hosszabbításban, egyszer rendes játékidőben), ám az erdélyiek már playoff-arcukat mutatják, és pályaelőnyükkel élve 2-0-ra vezetnek a párharcban, ha ezzel a lendülettel folytatják péntek estére lezárhatják a párharcot, és bejuthatnak a legjobb négy közé.

Az Acélbikák számára az is nagy dolog, hogy túljutottak az Újpesten a rájátszás-kvalifikációban. Itthon nem lehet más a cél, minthogy közönségüket kiszolgálva bátran - felszabadultan - játszanak, hisz nincs vesztenivalójuk. A DAB honlapja kiemeli, hogy „lényegesen jobb koncentrációval kell kezdenie következő összecsapásaikat a Bikáknak, a kapuban óriási szükség lenne a jó teljesítményre, s a védelemben is el kell kerülni azokat a bosszantó egyéni hibákat, melyeket erőszakos letámadásával, eredményesen kényszerített ki Szilassy Zoltán együttese, főleg a párharc második mérkőzésén.” A portál ugyanakkor megjegyzi ehhez nagy szükség lesz szurkolóikra is, akik parádés hangulatot teremtettek a lila-fehérek elleni összecsapáson.

Pénteken véget ér a párharc?

február 19. Gyergyói HK –DAB 5-2 (3-0, 1-2, 1-0)

Február 20. Gyergyói HK – DAB 7-3 (3-0, 3-1, 1-2)

Február 22., 18:30 DAB – Gyergyói HK

Február 23., 18:30 DAB – Gyergyói HK