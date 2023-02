Fehérvárra is beköszönt 1 órája

Ismét Magyarországon járt a kanadai szakember

A Jégkorong Módszertani Központ szakmai napján az eladók között ott volt Tyler Dietrich is, aki korábban dolgozott a fehérvári akadémián is. Természetesen a Raktár utcában is tett látogatást a szakember.

FMH FMH

Tyler Dietrich két előadást is tartott Budapesten a népes hallgatóság előtt Forrás: FEHA19/esppictures

Tyler Dietrich neve minden bizonnyal ismerősen cseng a fehérvári hokiszurkolók számára, hiszen a kanadai szakember a 2010-es években érkezett az akadémiához, majd a ranglétrát végigmászva az akkor még Mol Ligának hívott magyar központú bajnokságban szereplő csapat után 2016 tavaszán kinevezték az osztrák pontvadászatban induló gárda élére. Ám az élet egy olyan lehetőséget kínált neki, amellyel élni szeretett volna, így augusztusban távozott a klubtól és a kanadai szövetségnél kezdettel dolgozni. – Nagyon sok mindent történt mióta elhagytam Székesfehérvárt, el sem hiszem, hogy már több mint hat éve, olyan, minta tegnap lett volna. Calgaryba költöztünk 2016-ban, hogy a kanadai válogatottnál dolgozhassak. A munkám időközben kicsit megváltozott, inkább menedzseri pozíciót töltök be, az összes videós, elemzői munkakör előkészítései alám tartozik a nemzeti csapatok kapcsán. Néhány tornán másodedzői feladatokat is ellátok, de általában menedzseri feladatok tartoznak hozzám. Nyáron kineveztek a felnőtt férfi csapat vezetőjének is. Szerencsésnek érzem magam, hogy ilyen nagyszerű emberekkel dolgozhatok együtt és rengeteg érdekes tapasztalatot gyűjthetek – mondta a 38 éves szakember a klub honlapjának. Dietrich hosszú éveket töltött Magyarországon, rengeteg szép, személyes emlék köti az országhoz és Fehérvárhoz is. – A fiam Budapesten született 2013-ban, amikor pedig elkezdtem dolgozni a Kanadai Szövetségnél, akkor pedig terhes volt a feleségem, a lányom már Calgaryban született kicsivel később, mint ahogy odaköltöztünk, a kutyánk pedig jött velünk. A feleségemmel azóta elváltunk, de jó barátok maradtunk és mindketten Calgaryban lakunk. Tyler Dietrich 2016 óta nem járt Magyarországon, de nagyon szívesen tért vissza hazánkba és adott elő a Jégkorong Módszertani Központ harmadik szakmai napján.

– Annyi pillanat van, amire szívesen emlékszem vissza Székesfehérvárral kapcsolatban. Az első gyermekem születése, felejthetetlen pillanata az életemnek. Ha arra az időszakra gondolok, amelyet itt töltöttem, akkor nagyon szívesen emlékszem vissza az emberere és a játékosokra, akikkel együtt dolgoztam, az egész szervezetre. Olyanok voltak nekem, mint a családom. Büszke vagyok rájuk, van, akivel azóta is tartom a kapcsolatot, nagyon jó volt viszontlátni sokakat. Nem mehetek el szó nélkül a szurkolók mellett sem, a hangulat amit ennek a pályának adnak, az fenomenális a játékosok és a csapat számára is. Remélem az előadásommal sikerül az Akadémia fejlődéséhez hozzájárulnom, jó újra Magyarországon lenni, és az elmúlt hat év tapasztalatait átadni a szakmai napon. Megtiszteltetés és hálás vagyok ezért. A kanadai szakember két előadást tartott a népes hallgatóságnak a Testnevelési Egyetemen

–Az egyik előadásom inkább a csapattal kapcsolatos előkészületekről, míg a másik inkább a játékosok fejlesztéséről szólt. Az elsőben felvázoltam, Kanadában a nemzeti jégkorong-együtteseket hogyan építjük fel a különböző eseményekre, tornákra. Nem gondolom, hogy elhangzott túl sok olyan tény, amelyet még ne hallottak volna a kollégák, de elmondtam nekik hogyan csináljuk Kanadában, hátha vannak olyan részletek, amelyeket be tudnak illeszteni majd a napi munkába. A játékosok szemszögéből pedig alapvető ismeretekről volt szó, amiket eddig is mondtunk a játékosainknak korosztálytól függetlenül, vagyis hogyan lehetnek sikeres hokijátékosok.

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!