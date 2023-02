Még az első félidőben Dorian Babunski szerzett vezetést a Debrecennek, majd Kenan Kodro egyenlített. A játék képe alapján igazságos a döntetlen, mellyel a Vidi nem lépett előrébb, továbbra is három pontra van a kieső helyektől.

Kenan Kodro (jobbra) egyenlített az első tavaszi hazai bajnokin.

Fotós: Török Attila / Forrás: Nemzeti Sport

- Jól kezdtük a mérkőzést, az első félórában a mi akaratunk érvényesült, kontrolláltuk a játékot és volt két óriási lehetőségünk is. Utána kezdett magára találni a Debrecen, majd kaptunk egy pontrúgásból egy gólt, aminél kívülről úgy tűnt, hogy lökés történhetett - értékelt a találkozót követően Huszti Szabolcs, a MOL Fehérvár FC edzője. - A szünetben azt kértük a csapattól, hogy ne pánikoljunk, hanem futballozzunk. Volt tartás a játékosokban, visszajöttünk az egyenlítő góllal a meccsbe - előtte történt egy nagyon csúnya szabálytalanság, ami a kispadról elsőre inkább piros lapnak látszott. Voltak olyan szakaszai a meccsnek, amikor többször az ellenfél mögé tudtunk kerülni és megnyerhettük volna a találkozót, de végül meg kell elégednünk az egy ponttal. A legtöbb játékos mindent megtett, nem volt probléma a küzdőszellemmel. Mostantól koncentrálnunk kell a következő meccsre, amit meg kell nyernünk Mezőkövesden.

A Vidi csapatkapitánya, Fiola Attila újra kezdőként szerepelt. Rengeteget dolgozott, fontos szerelésekkel blokkolta a Lokit.

- Igazságos döntetlen született, voltak jó és rossz dolgaink is a mérkőzésen, utóbbiakat ki kell javítanunk. Én még meccshiánnyal küzdök, kihagytam sérülés miatt négy hetet a felkészülésből és az edzőmeccsek közül is csak az utolsón játszottam, most arra van szükségem, hogy minél többet játsszak. Szeretnék minél jobb formába lendülni, és segíteni a csapatnak. Nehéz helyzetben vagyunk, ebből minél előbb ki kell lábalnunk. A DVSC ellen is győzni akartunk, sajnos nem sikerült, jövő héten Mezőkövesden mindenképp nyernünk kell - mondta Fiola Attila a molfehervarfc.hu-nak.