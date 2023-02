Nehéz helyzetben van Anatoli Bogdanov együttese, hiszen bár mindegyik találkozón vezetett is a Fehérvár, végül a BJA nyert, így 3-0-ra vezet a párharcba, azaz Kangyal Balázs gárdája egy győzelemre van a továbbjutástól. Pedig szerdán is nagyon jól játszott a FEHA19, a fiatalok túlélték a második harmad nehéz szakaszait, több emberhátrány is kivédekeztek az osztrák csapatból lejátszó Horváth Dominik vezérletével. Zohovs révén még vezetett is a Fehérvár húsz perc után, majd egyenlített a BJA. A harmadik harmad góltalansága után jöhetett a hosszabbítás, ahol mindkét együttes előtt adódtak gólszerzési lehetőségek. A győzelem sorsát végül Schlekmann döntötte el a 71. percben.

– Kemény meccs volt, nagyon büszke vagyok a csapatra, ahogy játszottunk, a legjobb 60 perc volt a szezonunkban. Ennél többet nem nagyon kérhettem volna a srácoktól, emberelőnyöket védekeztünk ki a második harmadban. Meg kell találnunk a sikerhez vezető utat. Voltak kapuvasaink, kimaradt helyzeteink, jó formát mutattunk, még kijjebb kell tolnunk a határainkat – mondta a találkozó után Anatoli Bogdanov.

– Igazi playoff-mérkőzés volt, minden megvolt benne, ami erre jellemző. Úgy készülünk, hogy van még vissza négy mérkőzésünk, ezt is fogom felírni az öltözőben a táblára. A Fehérvár is ugyanott tart, négyet kell nyerniük a továbbjutáshoz. Ezért szép a sport, ebben minden benne van. Az elején talán jobban kezdett a FEHA, majd felvettük mi is a ritmust. Volt meccslabdánk a második harmadban, amikor öt a háromban is sikerült betalálnunk. Aztán megint kettős előnyben voltunk, azt értékesíteni kellett volna. Aztán mindkét csapat figyelt, volt egy két kapuvas is a másik oldalon. Összességében a harmadik és a negyedik harmad érzésre inkább a miénk volt – értékelt Kangyal Balázs.

A párharc negyedik mérkőzését csütörtökön 18.30-tól rendezik majd a Raktár utcában, a fiatalok célja nem lehet más, mint győzni és visszavinni a párharcot Budapestre.