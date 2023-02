Egyáltalán nem vár sétagalopp a fehérvári gárdára a hajdúsági alakulat ellen, függetlenül attól, hogy az alapszakaszban egyébként nem sok babér termett a DEAC számára, mivel itthon és idegenben is legyőzték őket a kék-fehérek.

- Remélem, sikerül javítani Debrecenben. Két alkalommal már játszottunk velük az idényben, jó csapat, de ahogy akkor is, most is a minél biztosabb győzelem a cél. – hangsúlyozta Boa Szabolcs, a fehérvári klub nyitásfogadó négyes ütője.

Az előző játéknapon mindkét csapat vereséggel zárt, a MÁV Előre SC-Foxconn a VOK-ban kapott ki a GreenPlan-Vegyész RC Kazincbarcika csapatától 3:1-re, míg a DEAC a Pénzügyőr SE csarnokában szenvedett 3:0-as vereséget.

Egy azonban biztos, hogy kiegyenlített küzdelmet láthatnak majd a szurkolók Debrecenben, és nüánszokon fog múlni a győzelem, remélhetőleg fehérvári sikerrel a végén.