Dág KSE – DKSE 3:1 (- 23, 16, 21, 24)

Dág, 91 néző

Vezette: Varga András, Bibók Ferenc

Dág KSE: Szabó B., Nagy P., Kun, Flachner D., Flachner K., Oláh. Csere: Benkő, Czibula (liberók), Majer, Krupánszki, Sow, Czobor. Vezetőedző: Zirigh Balázs

DKSE: Tóth K., Pavljuk, Laczi, Vida, Hechavarria, Winter. Csere: Béres, Kuti (liberók), Kisházi, Gőczi, Juhász B., Szalai K. Vezetőedző: Tomanóczy Tibor.

Szoros első szettet játszottak a felek, a DKSE a hajrában 23-nál vette át először a vezetést, ezt követően pedig Tóth Kristóf sikeres sáncával meg is nyerték. A folytatásban magához tért a Dág, és könnyed játékkal egyenlített. A harmadik játszmában jobban kezdett az újvárosi gárda, de 16:16 után már csak a hazaiak vezettek, és érték el a részsikert. A negyedik etapban 16-ig végig előnyben volt a Dág, a DKSE egyenlítése utána úgy tűnt, hogy még a szettgyőzelem is közelségbe kerülhet, 23-24-nél játszmalabdához is jutottak. Erre is volt azonban válaszuk a házigazdáknak, akik előbb egalizáltak, majd a Dág KSE felülmúlta riválisát, és nyerte a találkozót.

A DKSE legközelebb pénteken 19 órakor a Vidux-Szegedi RSE csapatával mérkőzik.