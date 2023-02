Magyarország – Észtország 0-0

Magyarország: Pécsi (Puskás Akadémia) – Lénárt (Szentlőrinc), Yaakobishvili (Girona), Nagy Z. (Vác) - Deákovits (Győri ETO) (Papp Á. (Szeged), Gyuris (FC Ajka) (Nagy-Kolozsvári Iváncsa KSE), Kocsis D. (AFC Csákvár), Dénes (Cesena), Bakti (Budafok) (Kiss N. Tiszakécske) - Kállai (Mezőkövesd) (Jurek (DVTK), Rideg (Újpest FC) (Molnár A. (MTK). Cserék: Földi (Villanovense), Kiss N. (Tiszakécske), Ozzano (Parma), Polyák (Kecskemét), Szövetségi edző: Szélesi Zoltán

Ezúttal nem kapott lehetőséget Babos (Puskás Akadémia), és Dala és Tóth T. V. (mindkettő Mol Fehérvár FC).

Az U19-es labdarúgó válogatott a héten a spanyolországi Oliva Novában edzőtáborozik, ahol két felkészülési mérkőzést vív Észtországgal. A válogatottnak ezek az utolsó mérkőzései a márciusi angliai Eb-elitkör előtt.

A válogatottban több, korábban kevés lehetőséghez jutó játékos is szóhoz jutott. A sérülések, klubkötelezettségek és egyéb okok miatt kissé megváltozott keret azonban így is nagy elánnal vágott neki a mérkőzésnek, bátran játszott, gólhelyzeteket teremtett, betalálnia azonban nem sikerült.

A csapat legközelebb csütörtökön 15 órakor szintén Észtországgal találkozik.

- A tegnapi hosszú utazás után a délutáni edzés nem sikerült kifejezett jóra, azonban a mai mérkőzésen több jó jelenetet is láttam a fiúktól. A legfontosabb célunk továbbra is az ötvédős rendszer finomítása, amelyben előre tudtunk lépni, valamint a támadásépítésben is voltak bíztató jelek. Megnyerhettük volna a mérkőzést, de most nem ez az elsődleges, hanem az, hogy a stabil, állandó játékosok mellé beépítsük azokat, akik felhívták magukra a figyelmet, hogy márciusban egy kompakt, összeszokott csapattal vághassunk neki az elitkörnek. – értékelt Szélesi Zoltán a mérkőzést követően.