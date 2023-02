A keretben több fehérvári is helyet kapott. Erdély Csanád, Hári János, Bartalis István, Terbócs István, Ambrus Gergő, Németh Kristóf, Mihály Ákos, és Stipsicz Bence öltözhetett az első mérkőzésre. Nagy tempóban kezdtek a felek, kevés játékmegszakítás jellemezte a találkozó elejét. Az első komolyabb helyzet Dél-Korea előtt adódott, Lee Jong-Min cselezte át magát a magyar védelmen, de lövését védte Bálizs. A túloldalon Stipsicz lőhetett távolról, majd később egy kipattanót Terbócs próbált bekotorni, de nem sikerült a fehérvári támadónak egy emberelőnyben. Még ebben a fórban azonban sikerült megszerezni a vezetést, Mihály került jó lövőhelyzetbe, és a Volán csatára gyönyörűen lőtte ki a jobb felső sarkot, 1-0. Nyolc és fél perccel a játékrész vége előtt kettőre növelte előnyét Magyarország, Sofron kapott egy átadást a kapu előtt, majd a csíkszeredai játékos korijáról ment be a pakk, 2-0.

A második harmadban is a magyarok játszottak mezőnyfölényben, majd Nagy Gergő kiállítása után emberelőnybe kerültek a koreaiak. A fór legelején Yunsuk Lee előtt adódott hatalmas lehetőség, de közeli kísérletét védte végül Bálizs. A legnagyobb helyzet ekkor mégis Kevin Constantine együttese előtt adódott, Erdély ugrott ki, két csel után már csak a kapussal állt szemben, de Lee Yeon-Seung védeni tudott. Nyolc perc elteltével Hári lőtt távolról, majd a blokkról lecsorgó korongot Galló találta meg, aki nem tudott túljárni a hálóőr eszén. Egy eladott korong után ígéretes helyzetbe találták magukat a koreaiak, de Bálizs vállal hárítani tudott. Később öt a négy ellen támadhatott a magyar válogatott, de nem sikerült háromra növelni a különbséget. A játékrész végén szépített Dél-Korea, Yunsuk Lee emelte rá a korongot fél fordulatból majd a kék vonalról, a pakkhoz Hadobás rosszul ért hozzá, így Bálizs már tehetetlen volt, 2-1.

A harmadik harmad elején oldalhálót találták el a koreaiak, majd Mihály szép cselek után fölé lőtt. Egyre keményebben játszottak a felek, az ütközések azonban kicsit a helyzetek rovására mentek, a két kapusnak nem kellett túl sokat bemutatni a játékrész elején. A játékrész felénél egy emberelőny formájában nagy esélyt kapott a magyar válogatott ahhoz, hogy lezárja a találkozót. Ebben a szellemben is támadott Magyarország, és bár a fór elején Nagy még nem, pár másodperccel később Bartalis már sikerrel járt, 3-1, majd később Stipsicz is betalált Hári passzából, 4-1. A folytatásban a koreai csapat is támadhatott emberelőnyben, Erdély megint kiugorhatott, sajnos ez a ziccer is kimaradt. A vége 4-1-es magyar siker lett, folytatás pénteken a házigazda Olaszország ellen.