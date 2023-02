Jelenleg a Volán a táblázat nyolcadik helyén áll, a hatodik Klagenfurttól hét pontra,míg a hetedik Linztől hat pontra van lemaradva Kevin Constantine együttese. A vasárnapi fordulóban azonban a két osztrák együttes egymás ellen mérkőzik meg, így a Fehérvár ha nyer, akkor valamelyik együtteshez mindenképpen közeledik. Persze a kék-fehérek hívei a legjobban egy hosszabbításos linzi győzelemnek tudnának a legjobban örülni…

A Volán a Pustertal Wölfe együttesét látja vendégük, akik ellen ebben a szezonban még nem kaptak ki Háriék. A rájátszás, vagy a playoff-kvalifikáció szempontjából fontos lenne a siker, hiszen ha még nem is jut hatba a gárda, a hetedik hely mellé nem csak a pályaelőny, hanem a választás joga is megilletné a Fejér megyeieket.

– Még ők is küzdenek a kiadó helyekért, nekik is minden pont számít majd, nem feltett kézzel érkeznek majd. Mi is nyerni szeretnénk, meglátjuk melyik csapat jár majd sikerrel. Nagyon passzív az ellenfél, arra várnak, hogy eladjuk a korongot és támadjanak. Minél tovább kell megtartanunk majd a korongot, azzal együtt kel cserélnünk, védekezés közben nem cserélhetünk. Tartanunk kell a korongot és türelmesnek kell lennünk, mindig újra és újra megpróbálni jó támadásokat vezetni. Sok támadóharmadbeli keménységet is bele kell vinnünk a támadójátékunkba a siker érdekében – nyilatkozta a klub felületén Kiss Dávid, az együttes másodedzője.