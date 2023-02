Összességében a párosítás végeredménye sima fővárosi továbbjutást sejtet, de ez közel sem volt így. Az első három találkozó szoros eredményt és játékoz is hozott, az első és a harmadik összecsapás hosszabbításban dőlt csak el. Ha ezeket összességében nézzük, a negyedik mérkőzést akár fehérvári vezetésről is várhatták volna a felek. Sajnos ez nem volt így, és a csütörtökre mintha kicsit a FEHA19 fiataljainak az energiája is odalett volna. Ez a találkozó volt a legsimább, a második harmadban minden nyitott kérdést lezárt a BJA, és bár a kék-fehérek egy percig sem adták fel és próbáltak szépíteni, végül 6-1-re nyertek a fővárosiak és jutottak be az elődöntőbe.

– Három nehéz mérkőzésen voltunk túl a párharcban, tegnap hosszabbításban dőlt el, 70. perc környékén. A lehető legrosszabbul kezdtük a mai mérkőzést, az első cserében gólt lőtt az ellenfél, majd nem sokkal később jött a második is. Voltak lehetőségeink ezután, akár a 2-2-re is, de nem sikerült egyenlíteni. A tapasztalt taxisofőr tudja, ha a benzin kifogyott, akkor az autó nem fog menni. EL kell menni tankolni. Ma sajnos mi is ebben a cipőben jártunk. Gratulálók a BJA-nak, ha zsinórban négy mérkőzést nyersz, akkor nincs kérdés afelől, melyik a jobb csapat. A srácoknak nagyszerű tapasztalat volt a kvalifikáció és a rájátszás is – nyilatkozta a lefújás után Anatoli Bogdanov, a FEHA19 vezetőedzője.

– Köszönettel tartozunk az ellenfélnek, hogy ilyen elánnal és ennyi energiával állt be ebbe a sorozatba és hozzásegített minket ahhoz, hogy kihozzuk belőle magunkból a playoff-módot – kezdte értékelést Kangyal Balázs, a vendégek mestere. – A mai mérkőzésen mindenben jobbak voltunk, hátrányban és előnyben is. Jól menedzseltük az előnyünket, gratulálok a fiúknak. A különbség még nagyobb is lehetett volna, ha a Fehérvár kapusa nem véd ilyen jól. Nem szeretem ezt a söprést szót, négy meccset kell nyerni mindenképpen, aki megnyer ennyi találkozót, annak folytatódik a szezon, a másiknak pedig véget ér az idény.