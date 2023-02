A Vidi leghűségesebb szurkolói reménykedtek, kitartottak, s elkísérték a csapatot péntek este Matyóföldre is. Ahol a hideg ellenére szurkoltak, szorítottak a MOL Fehérvár FC-nek, hogy megszerezze első győzelmét a bajnokság tavaszi idényében, de a fehérváriak produkciója most sem adott okot örömre. A Mezőkövesd az utolsó pillanatban, büntetőből szerzett góllal 2-1-re nyert, s megelőzte a piros-kékeket a tabellán. S nem csupán a Kuttor Attila vezette kövesdiek. A forduló végére az Újpest FC is a Vidi elé került, így a Huszti Szabolcs irányította MOL Fehérvár FC már a tizedik, s két pontra van a kieső helytől.

– Ez egyértelműen pech volt, az utolsó percben büntetőt kapni így... Ha jogos volt, ha nem. De úgy gondolom, hogy megvoltak a helyzeteink, ha nem volt öt, akkor egy sem. Ilyen szinten be kell rúgni ezeket. Mi is kaphattunk volna büntetőt, de nem kaptunk, ők megkapták. Ez van, a VAR visszanézte, biztos nekik van igazuk. Jobban ki kell használni a helyzeteinket, mert ez nem az első olyan meccs, hogy ötből egyet sem tudunk berúgni – fakadt ki a találkozót követően Schön Szabolcs, a MOL Fehérvár FC szélsője. Aki a visszafogott teljesítmény hátteréről is beszélt kicsit. – Az a helyzet, hogy jelen pillanatban nem előre, hanem hátrafelé kell néznünk a tabellán sajnos. Egy nagy fejmosás az öltözőben jót tenne a csapatnak, nem voltunk ott fejben. Lehetséges, hogy akartunk, de nem láttam azt, hogy beleadtunk volna száz százalékot ebbe a meccsbe.

Ez bizony gond. Rettentő nagy probléma, hogy egy komoly büdzsével, tisztes múlttal rendelkező klub játékosai nem teznek mindent a csapatért. Változtatni kell. Sürgősen.