A fehérváriak elégedetten tekinthetnek a tabellára, mivel nagyon régen álltak a 6. helyen, és ezt a pozíciójukat meg is erősíthetik a tizenkettedik Békéscsaba ellen. A viharsarki együttes sűrű program után érkezik a Köfém Sportcsarnokba, kétszer csaptak össze a Vác gárdájával, és a bajnokság mellett a Magyar Kupában is vereséggel zártak ellenük. Az Alba a múlt szombati Dunaújvárosban elért sikerével tízéves átkot adott át a múltnak, ugyanis 2013-ban győzték le ezt megelőzően a piros-fehéreket. Ez lendületet adhat a Csaba elleni is, akiket szeptemberben otthonukban kaptak el 25-23-ra.

A találkozón Takó Viktória ötször volt eredményes, és ezúttal sem adná ezt alább.

– Most jó szériában vagyunk, de sokat kell dolgoznunk, hogy ez így maradjon. A Békéscsaba ellen sem számítunk könnyű találkozóra, kemény, hajtós meccs lesz, de mindent megteszünk a két pont érdekében.

A DKKA az utóbbi időben megtorpant, hat mérkőzés óta nyeretlen, és a Riz Levente Rendezvényközpontban sem vár a csapatra könnyű mérkőzés, ráadásul a kék-fehérek az elmúlt bő két hónapban kiegyenesedtek, és jelenleg az újvárosiakkal azonos pontszámmal állnak a tabella nyolcadik helyén öt győzelemmel, két döntetlennel, valamint nyolc vereséggel. Ősszel 25-23-ra a DKKA győzött, ezzel az eredménnyel nagy valószínűséggel most is kiegyeznének.