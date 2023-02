A körülmények tökéletesek, a lehetőség adott a jó szereplésre, s az anyagi háttérre sem lehet panasz a MOL Fehérvár FC-nél. Azonban az utóbbi években nem kiugró a csapat eredményessége, s ezáltal esik az ázsiója is a háromszoros bajnoknak. Persze, nem állítjuk, hogy a csillagzat galád összeesküvésének folyománya a piros-kékek vesszőfutása, s gyatra produkciója, de felettébb érdekes tény: az élvonalbeli gárda 28 fős keretéből 12 játékos januárban, vagy februárban született. Hat Bak és hat Vízöntő jegyben világra jött labdarúgó dolgozik mostanság a Vidi kötelékében. Felmerülhet a kérdés a csapat sorsát szívén viselő laikusban, hogy nem lehet-e hátráltató tényező, ha egy közösségen belül túl sok azonos személyiségjegyekkel megáldott labdarúgó tenné a dolgát?

– A Bak jegy szülötteire a felelősség, a kitartás, a céltudatosság, a precizitás jellemző a pozitív oldalról, negatív tulajdonságai azonban a fafejűség, a merevség, A Vízöntőket nem lehet irányítani, a szabadság jellemzi őket, azt csinálnak, amit akarnak. Kreatívak, újítóak, az lenne a feladatuk, hogy minden régi dogmát megdöntsenek. Az árnyék oldaluk szerint szélhámoskodnak, nem tartják be a szabályokat. Ha két ilyen ellentét van egy közösségen belül, nem tudnak igazán összehangolódni – ezt a dunaújvárosi asztrológus, Kalmár Ildikó mondja.

Kovács Dániel, Kastrati, Houri, Alef, Hangya, Nego, Fiola, Larsen, Kojnok, Rockov, Pető és Bumba. A fehérváriak hivatalos NB I-es keretének az év első két hónapjában született labdarúgói ők. Van ebben a különítményben olyan futballista, aki sérülés miatt nem játszott az utóbbi időben, de olyan is, aki még be sem mutatkozott az élvonalban. Tehát a felvetésünk, hogy az asztrológia szerint alapvetően hordozott személyiségjegyek túlzott azonossága hátráltató tényező lenne, kissé csorbul.

– Az asztrológiában a Vízöntő jegynek két uralkodó bolygója van, az Uránusz és a Szaturnusz. A Baknak pedig csak a Szaturnusz. Ha megtalálják a közös hangot tudnának jól együtt dolgozni, főként a Bak miatt, hiszen ennek a jegynek a spirituális jelentősége egy jelmondattal is kifejezhető: „Mások céljait segíteni.” – meséli Kalmár Ildikó.

Vagyis szükségeltetik valami magasztos cél. Jelen esetben egyetlen győzelem is sokat jelentene...

– A Vízöntőnek meg kell tisztelni a kreativitását, az ötleteit, az újítását, s akkor nincs velük baj. A Bakok nehezen változnak, stabil feladatot kell rájuk bízni. Nem tud szabályellenesen viselkedni. Egymás között sem értenek egyet, valószínűleg nem húznak egy irányba. Minden bizonnyal túl sok az ellentét – fogalmaz az asztrológus, de a lényeg most jön: – Minden jegy megfér egymás mellett, de a közös hangot meg kell találni. A világ nem működne, ha egy csillagjegy is hiányozna. A Bak az isteni törvényeket képviseli, a Vízöntő pedig a szabadságot. Ilyenkor kell egy olyan vezető, aki mindenkire tud hatni.

A Vidi trénere, Huszti Szabolcs pedig a Kos jegyében született. Vagyis ösztönös vezető, ami mindenképp biztató lehet.

A csillagokat fürkészve a fellegek felé nézünk, s bizakodunk, hogy a nagymultú Videoton megindul felfelé, s egyszer, valamikor a futballcsillagok közé ér.