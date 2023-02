A MOL Magyar Kupa nyolcaddöntőinek sora a hűvös felcsúti estében zárult. A hazai öltözőben is hűvös lehetett a hangulat az elmúlt napokban, hiszen az idei két bajnokin szerzett egyetlen egy pont édeskevés a célok függvényében.

Hornyák Zsolt öt helyen változtatott a kezdő tizenegyen a Vasas ellen döntetlent elérő társaságon. Ahogy a sorozat előző fordulójában a MOL Fehérvár legyőzése alkalmával, ezúttal is Markek került a kapuba. Spandler, Levi, Zahedi, és Baluta is a kezdőben találta magát - utóbbi a bajnokságban egy meccses eltiltást kapott, így a hétvégi bajnokin is lehetőséget kaphat. Már, ha bizonyít, mert hevessége, kiszámíthatatlan agresszivitása könnyen bajba sodorhatja csapatát.

A liláknál az FTC ellen elveszített bajnokihoz képest a kapuban maradt - az Üllői úton kiállított - Nikolic, előtte a védősorban egy változás történt, a Kastrati-Hall-Antonov hármas mellé Csongvai helyére Diaby került be, a középpálya jobb oldalán Varga helyét Pauljevic - az átmeneti csapatkapitány - vette át.

Visszatérve az agreszivitásra, pontosabban az agilitásra, az első negyvenöt percben nem kerültünk közelebb a döntéshez. Visszafogott játékot produkált mindkét gárda a Pancho Arénában.

Fotós: Árvai Károly



A hatodik percben Antonov gurítását kaparta ki a jobb alsó sarokból Markek, majd a másik oldalon Corbu egy csel után remekül lőtt a hosszú oldalra. Kicsivel több mint fél óra után Nagy Zsolt jobblábas lövése volt ígéretes.

A PAFC többet birtokolta a labdát, de az átütő erő nem különösebben jelentkezett a házigazdánál - sem.

A fordulás után is folytatódott a tendencia, legalábbis egy darabig. A felcsútiaknál aztán Zahedi helyére beállt Puljic, hátha előrukkol egy olyan extra góllal, mint az előző fordulóban Sóstón, de ő sem tudott hozzátenni érdemben a PAFC játékához.

Inkább az Újpest lett kezdeményezőbb, közeledve a hajrához egyre inkább erősödtek a lilák - Sárbogárdról érkező szimpatizánsaik örömére. Egyre nagyobb önbizalommal játszottak, a 76. percben Nikolics óriási kirúgással indította Csobothot, aki 16 méterről sózta kapura a labdát. Az indítás szebb volt, mint a lövés...

Nem sokkal később ismét a nemrég még a Vidi kötelékéhez tartozó csatár volt fontos szereplő, elhalászta a labdát Markek, és Stronati elől, de ziccerbe már nem került.

Egyre inkább úgy tűnt, a döntés a hosszabbításban, netán büntetőpárbajban fog eldőlni.

Csoboth a túlórában ott folytatta, ahol abbahagyta, veszélyesen lőtte el laposan keresztbe a labdát a hosszú kapufa mellett. Felsejlett a 2021-es párosítás, amikor nyerni tudtak a lilák Felcsúton, majd a Vidit legyőzve magasba is emelték a Magyar Kupát. Egyre közelebb került a továbbjutáshoz az Újpest, Spandler kezezés-gyanús eseténél pedig egy emberként hördült fel a vendégtábor. A vendégek nagyobb energiákat mozgósítottak, kellőképpen felkeményedtek, főleg, hogy a hosszabbítás második félidejének elején már a hatodik sárga lapot gyűjtötték be. Ha ehhez hozzávesszük, hogy Nagy Zsolt nem tudta folytatni a játékot, akkor kijelenthető, egyre nehezebb helyzetbe került a PAFC.

A 110. percben mégis Hornyák Zsolt együttese kerülhetett volna nagy helyzetbe, ha van Nieff centerezésénél lett volna középen érkező hazai, megszületethetett volna az első gól. Ezzel lendületbe is jött a házigazda, pár perccel később Puljic lövését kellett védenie Nikolicsnak, majd Gruber okszizott pazarul az ötösről. Az utolsó percben nem sokon múlott a PAFC továbbjutása, de két veszélyes szögletből sem ment a gólszerzés.

A maratoni büntetőpárbaj végén Gouré büntetőjét könnyedén kivédte Markek, Batik pedig hidegvérrel belőtte a sajátját, megszenvedett, de továbbjutott a Puskás Akadémia!