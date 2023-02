Az illetékesek azt mondják, fájó szívvel, de ezt a döntést kellett meghozniuk, ugyanis a további működtetést nem bírták volna anyagilag. A jelenben mindössze két, felnőtt versenyző lovagol, Demeter Bence és a szintén válogatott kerettag, Tamás József - valamint szóba kerülhet Bárány Péter is -, nekik luxus fenntartani évi 42 millió Ft-ért a lovardát. Azzal, hogy 2021 novemberében döntés született arról, hogy a 2024-es, párizsi játékok után a lovaglás lekerül az öttusa műsoráról, a fehérvári létesítmény jövője is kérdésessé vált. A végső döntés a minap megszületett. Szerették volna vállalkozásba adni, de nem akadt érdeklődő, ezért fájó szívvel a bezárás mellett döntöttek. Nem hintik be sóval, azonban a lovak rövidesen eltűnnek a karámokból.

- Két, jelentős beruházás történt itt az utóbbi évtizedben, természetesen mindegyik állami segítséggel, előbb 90, majd 80 millióért megújult a létesítmény. Az elnökségi ülésünket követően levelet írtunk a államtitkárságnak, hogy ezt a döntést hoztuk, ismertettük az okokat – mondja Tóth István, az Alba Volán SC elnöke. A működtetés nagyon jelentős tétel a klub életében, amit a folytatásban nem tudunk kigazdálkodni. A lovardában dolgozó főállású edzővel és a két lovásszal igyekszünk megállapodni, a megbeszélések jól haladnak, olyan megoldást akarunk találni, amivel nem rövidítjük meg a kollégákat. Megértőek voltak, minden jel arra mutat, rövidesen meglesz az új állomáshelyüket, el tudnak helyezkedni. A megnövekedett rezsiárak kihatnak mindenre, a pandémia alatt a béreket visszavettük, majd a világjárvány miatt visszatértünk a korábbi szinte, majd emeltünk, most ismét vágni kényszerülünk, amit megértenek edzőink, munkatársaink. Tovább kell élnünk, értékeinket meg kell tartanunk.

A négylábú patásokat megpróbálják eladni, a létesítmény bezárásának levezénylését egy háromtagú bizottság felügyeli a közeljövőben

Fotós: Horog László/FMH

A város sportot is felügyelő alpolgármestere, a Volán Fehérvár öttusa szakosztályánál, továbbá a Magyar Öttusa Szövetségnél is elnökségi tagként funkcionáló Mészáros Attila is jelen volt az elnökségi ülésen. „Városvezetőként pontosan tudom, mennyire fájdalmas meghozni ilyen döntéseket, de az élet sajnos néha rákényszerít bennünket erre. A döntést megértem. Ugyanakkor szeretném jelezni, a város a folytatásban is segíti az öttusázókat, ahogy korábban is, minden feltételt igyekszünk biztosítani a felnőtt, valamint az utánpótlás versenyzők zavartalan felkészüléséhez.”

A szakosztály igazgatója, Athén ötkarikás bajnoka, Vörös Zsuzsanna nem titkolta, tíz éve irányítja a szakosztályt, a legnehezebb év a 2022-es volt, ráadásul nem látja, mi várható a 2023-as esztendőben.

Vörös Zsuzsanna, a szakosztály igazgatója és Tóth István klubelnök szomorúan közölte, hogy a pentatlonisták által birtokolt lovardát rövidesen, márciusban bezárják

Fotós: Horog László/FMH

- Az állami támogatások kapcsán nincsenek túl jó hírek, a szakosztály vezetését 2012-ben vettem, azóta bőven akadtak nehéz pillanatok, például a járvány kirobbanását követő másfél év is nagyon kemény volt, de a tavalyi év még annál is nehezebb. A hazai szakszövetségtől, a MÖSZ-től várt támogatásról nincs információ, múlt héten voltunk egyeztetésen Schmidt Ádám államtitkár úrnál, az hangzott el, hogy minden bizonnyal a 2021-es költségvetéssel dolgozik majd az öttusaszövetség. Mivel ez kicsivel magasabb volt, mint a 2022-es, igyekszem optimista lenni. Mindennek megy fel az ára, utaztatás, szerelés vásárlása, versenyek rendezésre, létesítmények bérlése, nem lesz könnyű dolgunk. A jövő évi, párizsi olimpia kapcsán idén már megkezdődnek a kvalifikációs viadalok, szeretnénk, ha versenyzőink nyugodt körülmények között készülnének, versenyeznének. Nem lehet kihagyni egyetlen viadalt sem, világkupákat, Európa-bajnokságot, világbajnokságot. A MÖSZ az idei esztendőben 900 millió Ft támogatással számolt, ezzel szemben 732 milliót kapott, egy csomagban, az összeg így is komoly, de beosztással kell élni. Adott összeg számolható el bérekre, a szabályokat mindenkinek be kell tartania.

Az igazgató elmondta még, a fehérvári lovardában dolgozók megértették, hogy a jelenlegi helyzetben nincs más megoldás.

- Jelezték, annak örülnek, hogy a bezárásra nem egy éve került sor, egy évig még volt munkahelyük. 2021 vége óta tudható, hogy a lovaglás lekerül a pentatlon műsoráról, azóta mindenki tisztában volt a következményekkel. Ez költséges sportág. Egy éve tárgyalunk a hazai szövetséggel, versenyzőink a folytatásban Pákozdon lovagolnak majd hetente háromszor, a nálunk eddig külsősként dolgozó korábbi kétszeres olimpikon, Sós Attila irányításával, valamint a fővárosban is tréningezhetnek. A tervek szerint szakosztályunk két lova Pákozdra kerül, a többit értékesítjük. Demeter Bence és Tamás József versenybe száll az párizsi, ötkarikás kvóta megszerzéséért.

Tóth István vette vissza a szót, azt mondta, a lovaglás kapcsán a korábbi évtizedekben sem volt minden felhőtlen. „Aki évtizedek óta figyeli a pentatlont, nem éli meg jól a lovaglással történteket. A Sárkeresztúri úton felépített, az akkori viszonyokat jócskán megelőző, modern létesítményt, a fedett lovardát 2000 márciusában adtuk át, versenyzőink télen is lovagolhattak, jó körülmények között. Abban az évben nagyszerű versenyt rendeztük, Vörös Zsuzsa Európa-bajnok lett Fehérváron, úgy tűnt, minden a legnagyobb endben. Azonban jött a válság, az anyacég, a fő támogató, az Alba Volán Zrt. olyan helyzetbe került, hogy a korábbi támogatást a cég már nem tudta biztosítani, a lovardánkat a kiszolgáló létesítményekkel, a földterülettel kénytelenek voltunk eladni másfél évtizede, mert nem volt pénzünk a működtetésére. Aztán állami segítséggel, pályázatok útján lett egy kevésbé impozáns, ám a célnak megfelelő lovardánk a Börgöndi úton, amit most bezárunk. Érdekes egybeesés, a régi lovarda fenntartása 2008-ban ugyanannyiba került, mint a mostani, amit szintén nem vagyunk képesek egyedül finanszírozni.”

A lovak békésen poroszkálnak a Börgöndi úti komplexumban található, öttusázók által használt lovardában

Fotós: Horog László/FMH

Pár hónapja, szintén elnökségi döntéssel létrehozták a lovas szakosztály, amivel az volt a cél, hogy segíti a lovarda további működtetését, a túlélést. Gondolkodtak abban, hogy saját hatáskörben működtetik tovább, vállalkozói alapon, de erre nem került sor, mint ahogy azon olyan üzletemberek sem tolongtak, akik fantáziát láttak benne.

- Az elején volt lelkesedés, de ahogy múlt az idő, rá kellett jönnünk, nem akad olyan szereplő, aki átvenné a működtetést. Ismerve a városban, a megyében működő lovas szakosztályok lehetőségeit, nincs remény arra, hogy ezt bárki üzemeltetné úgy, hogy nekünk egy fillérbe ne kerüljön. Keresni nem akarunk vele, de költeni sem szeretnénk rá. Vettünk egy mély lélegzetet és úgy döntöttünk, bezárjuk a létesítményt. A saját lovainkat eladjuk, a hazai szövetség néhány négylábúját visszaadjuk a MÖSZ-nek, ők majd kihelyezik őket. Úgy gondolom, jobb minél előbb befejezni a működést, körül kell járnunk a dolgot, hogy minden jogszabálynak megfeleljünk, de úgy gondolom, nincs értelme tovább húzni a dolgot. A patások mellett a felszereléseket is szeretnénk értékesíteni, hogy ebből is bevételhez jussunk. Bár kapkodnunk nem kell, március 15-ig, de legkésőbb március 31-ig szeretnénk pontot tenni az ügy végére. Ha minél tovább húzzuk, annál rosszabb lesz. Háromtagú bizottságot hozunk létre Vörös Zsuzsa vezetésével, a tagjai majd levezénylik a folyamatot. Ha a zárást minél gyorsabban megoldjuk, van esély arra, hogy a szakosztály életben maradjon, a felszabaduló, jelentős összegekkel könnyebb lesz a folytatás. Pályázunk a tesztpályára, ahol versenyzőink tréningezhetnek majd az új tusára, most csak a fővárosban gyakorolhatják az új sportágat a hazai öttusázók. Reményeink szerint mi is rendelkezünk majd ilyen létesítménnyel, továbbá természetesen vannak elképzeléseink van a jelenlegi lovarda területét illetően, a hasznosítás kapcsán – zárta mondandóját Tóth István klubelnök.