Az eseményre, mely a Ladies First elnevezést kapta, nem is ok nélkül, a fővároson kívül Győrből és Debrecenből is érkeztek csapatok.

– A magyar ultimate-ban kevés női kategóriás verseny létezik, a lányok sokszor csak a mixed kategóriában tudnak játszani, ahol a pályán lévő játékosok fele fiú, fele lány. Emiatt elsősorban női bajnokságnak indítottuk a versenyt, ám végül maradt a férfi mezőnynek is hely – mesélte a feol.hu-nak a főszervező, Misi Anett, akitől azt is megtudtuk, a Fehérvár Lionz a múlt év második felében sok új női játékossal bővült, így nekik is szerették volna megteremteni a lehetőségét az első gyakorló, de mégis éles megmérettetésnek. Végül mind a női, mind az open mixed kategóriában 5-5 csapat nevezett.

Az izgalmas mérkőzések 9-17 óra között szórakoztatták a közönséget, a nap végén mindkét kategóriában a budapesti Heroes csapata állhatott a dobogó legfelső fokára. A hazai gárda az open kategóriában a harmadik helyen végzett, míg a hölgyek egy szerencsétlen körbeverés eredményeként az ötödik pozícióban finiseltek. Misi Anett azonban nincs elkeseredve, úgy véli, egy újonc csapattal egy szép eredmény született.