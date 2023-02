Több mint két évvel ezelőtt volt legutóbbi fehérvári randevúja a két csapatnak, akkor 35-28-ra nyert a házigazda. Amennyiben bepillantunk, ennek a meccsnek a jegyzőkönyvébe azzal szembesülhetünk, hogy az Alba éles lövészei közül már nem tagja a gárdának az ezen a mérkőzésen hat gólig jutó Triscsuk Krisztina, valamint az öt-öt találatot elérő Töpfner Alexandra, és Szabó-Májer Krisztina. Igaz a túloldalon sem találjuk a nyolc gólig jutó Jelena Agbaba nevét sem. Szóval rövid idő alatt jócskán átalakultak a csapatok, és nagy kérdés volt a találkozó előtt, hogy melyik együttes kapja el jobban a fonalat a kezdéskor, mindamellett, hogy az esélyek a hazaiak mellett szóltak.

Mindenesetre a találkozó megkezdése előtt negyedórával a biztonságiak legnagyobb megrökönyödésére hatalmas hangzavart keltve érkeztek meg a csabai szurkolók, és nyomban zsúfolásig meg is töltötték a számukra kijelölt szektort. A túloldalon fehérváriak két dobbal próbálták velük felvenni a versenyt, kevés sikerrel.

Nem mondhatni, hogy tartalékoltak volna az erejükkel a csapatok, rendesen egymásnak estek, és ebből úgy tűnt elsőre, hogy az Alba jöhet ki jobban. Először a 4. percben vezettek két góllal Takó Viktória révén. A vendégeknél Gyimesi Kitti és Marija Lanistanin vitte a prímet, és ők kísérelték megakadályozni góljaikkal, hogy komolyabb előnybe kerüljön a vendéglátó. A 11. percre Hajtai Vanessa találata azt jelentette, hogy ledolgozta hátrányát az Előre, és fehérvári szempontból kezdődhetett minden elölről, 6-6. Az Alba szerette volna ráerőltetni akaratát ellenfelére, ez azonban nem mindig jött össze, és nem bírta leszakítani riválisát. Más kérdés, hogy több hiba is csúszott a játékukba, és ez is egyik oka volt annak, hogy kétgólosnál nagyobb differrenciát nem alakítottak ki a 20. percre. Ezt követően Tamara Szmbatjan harmadik gólja egyben meghozta a háromgólos vezetést is, 11-8. Ehhez az is kellett, hogy Kubina Molli ismét parádézzon a kapuban, s nem véletlenül skandálta keresztnevét az Alba-tábora. Majd továbbra is tartott a hullámvasutazás, Lanistanin a 25. percben kiegyenlített, majd Giricz Laura gólja már csabai előnyt hozott, 13-14.

A szünet után nem kellett sokat várni az újabb lila-fehér gólra, Mayer Szabina a számára ismerős parketten vette be a fehérvári kaput, 13-15. Takó volt az, aki lendíteni próbált csapata szekerén, de nem nagyon tudott kikászálódni az általa ásott gödörből az Alba. Jól védekezett az Előre, a tetejébe nehezen is szőtték támadásaikat Józsa Krisztián tanítványai, emellett pedig képtelenek voltak tartani Lanistanint és Mayert. A 43. percre lőtávolon belülre került a Csaba, Katarina Sztosics góljával már csak egy találatnyi volt a különbség, de Utasi Linda eladott labdája után Lanistanin büntetett, 20-22. Sőt, ezután még jobban kinyílott az olló, félő volt, hogy Termány Rita üres kapus gólja után végképp elmegy a fehérváriak hajója, 20-25. Szmbatjan öntött lelket társaiba, feljött az AFKC ugyan két gólra, de Borbély Márta idejekorán lehűtötte a kedélyeket, gólra gól volt a válasza. Az 56. percben egy indításnál Lanistanin, és Gyimesi ütközött, a vendégek legeredményesebb játékosa hosszas ápolásra szorult emiatt. Azonban ez sem okozott zavart csabai oldalon, a hatalmas szívvel küzdő lilák megérdemelten vitték haza a pontokat.

- Ma nem volt kérdés, hogy melyik a jobb csapat. Megtettünk mindent védekezésben, de most a támadójátékunk volt hiányos, rengeteget hibáztunk, és ami könnyelmű hibáinkból élt a Csaba. Ma sajnos egy kicsit hullámvölgybe kerültünk az előző mérkőzésekhez képest, Jól van nekünk most a válogatott szünet, és egy kicsit összekapjuk magunkat. – értékelte a találkozót Józsa Krisztián az Alba Fehérvár KC mestere.

- Óriásit küzdöttünk ma, igazi csapatként tudtunk dolgozni, és hellyel-közel mindent megvalósítottunk, amit szerettünk volna. Fegyelmezettek voltunk, a védekezésünk az első félidő közepétől összeállt, és onnantól kezdve elől is könnyebben tudtunk gólokat szerezni. A második fürdőben szépen kontrolláltuk a játékot, kihasználtuk az adódó helyzeteket. Szeretném megköszönni a szurkolóinknak, mert hazai pályát teremtettek számunkra, és amikor bajban voltunk átlendítettek bennünket a nehézségeken. – fogalmazott érthetően felszabadultan Papp Bálint a Békéscsaba vezetőedzője.

Jegyzőkönyv:

Alba Fehérvár KC - EUbility Group-Békéscsabai Előre NKSE 25-30 (13-14)

Székesfehérvár, 500 néző

Vezette: Dáné Rita, Marton Zsófia

Alba Fehérvár KC: Kubina – Szemes, Boldizsár 3, Ohjama 1, Varga E. 3, Sztosics 4, Takó 6. Csere: Tóth Nikolett, Pijevic, (kapusok), Utasi, Szmbatjan 8, Bojtos, Zrnic. Vezetőedző: Józsa Krisztián

EUbility Group-Békéscsabai Előre NKSE: Razum – Horváth G., Lanistanin 9 (2), Gyimesi 4, Giricz 1, Mayer Sz. 4, Hajtai 1. Csere: Gadányi (Kapus), Borbély M. 6, Termány 4, Andróczki 1, Kiss-Walfisch, Török F. Vezetőedző: Papp Bálint

Kiállítások: 4, ill. 4 perc

Hétméteresek: -, ill. 2/2