Hiába kezdte jól a bajnokságot és állt hónapokon át a bajnok Falco és a kupagyőztes Olaj mögött a a tabellán az Arconic-Alba Fehérvár, a koronázóvárosiak a múlt hétvégi, a Kecskemét elleni, idegenbeli, 88-77-es vereség után váltottak. Matthias Zollner helyett Alejando Zubillaga Jimenez vette át az irányítást, a héten már ő vezette az edzéseket. A folytatásban kettesben dolgoznak Kertész Dániellel, akivel jól ismerik egymást, aki tavaly nyáron került a szakmai stábba. Zubillaga nyár óta a fehérvári utánpótlásban is szerepet vállalt, azonban felnőtt csapatnál elfoglalt jelenlegi pozíciója miatt a korosztályos együttesekkel az elkövetkező hónapokban érthetően nem foglalkozik.

Pénteken 19 órakor, az újonc Budapesti Honvéd elleni bajnokin mutatkozik be vezetőedzőként a Ludovika Arénában. Beugróként, másfél meccsen már vezette a fehérváriakat: tavaly tavasszal, a bajnoki elődöntőben, Szombathelyen, Matthias Zollnert a második negyedben kiállították, a találkozón Zubillaga dirigált a folytatásban. Majd a következő, Gáz utcai derbin is, ugyanis a német tréner egymeccses kiállítást kapott.

- Természetesen emlékszem ezekre az összecsapásokra, szoros meccseket vívtunk. A jelenlegi helyzet teljesen más, most nem csak a vezetőedző távolléte miatt vezetem az együttest, hanem az elkövetkező hónapokban én vagyok az elsőszámú dirigens. Ez természetesen komoly lehetőség. A negyedik szezonom Fehérváron, 2019 nyarán kerültem ide, honfitársam, az akkori vezetőedző, Jesus Ramirez invitálására, másodedzője lettem az Albánál.

- Amikor az Alba elnöke, Balássi Imre pár napja felkérte a vezetőedzői feladatok ellátására, hosszasan gondolkodott, vagy gyorsan igent mondott?

- Igent mondtam a feladatra. Nem az egyéni ambíciók fontosak, hanem az, hogy az Alba sikeres legyen. Ezért dolgozik a klub minden dolgozója, ebben a munkában nekem is komoly szerepem van. Természetesen komoly kihívás, amit örömmel vállaltam, a célunk az, hogy jobbak legyünk, mint az elmúlt hetekben. Nagyon jól éreztem magam Zollner segítőjeként, csak a legjobbakat mondhatom a nemrég távozott kollégámról, szerettem vele dolgozni, úgy gondolom, így van ezzel Kertész Dániel is, akivel immár ketten folytatjuk a munkát. Zollnerttől sokat tanultam, kikérte a véleményünket, jó szakmai csapatot alkottunk, barátok voltunk és vagyunk. Azonban az utóbbi négy vereségünk változásokat eredményezett.

- Mióta átvette a csapatot, beszélt a német szakvezetővel?

- Igen, tartjuk a kapcsolatot. Az edzői szobában a széke ugyanúgy áll, néhány holmijával, ahogy hagyta. Ismétlem, tanultam tőle a szakmáról, az elmúlt három és fél év alatt több lettem itt. Ramirez mellett az izraeli Arie Shivekkel három hónapot dolgoztam, Forray Gáborral egy évet, Zollner érkezése előtt pedig a szlovén Dejan Mihevc volt a vezetőedző, megértettem magam az összes szakvezetővel. Mindenkinek igyekeztem segíteni, a legjobb tudásom szerint, próbáltam száz százalékot adni. Tanulságosak a Magyarországon töltött évek, korábban nem voltam másodedző, hazámban dolgoztam fiúkkal, lányokkal, férfiakkal, nőkkel, utoljára, két éven át a legmagasabb osztályban, az ACB Ligában érdekelt Fuenlabrada második csapatát, a FEB Plata gárdáját vezettem a harmadik ligában, nem szerepeltünk rosszul. De dolgoztam a Joventut Badalonánál, az utánpótlásban, valamint Katalóniában női együtteseknél, több korosztályban. Úgy vélem, ismerem a kosárlabda világát, különböző osztályait. Én vezetőedzőnek gondolom magam, ám Magyarországra másodedzőként írtam alá. A kosárlabda az életem, örülök, hogy a sportágban dolgozhatok.

Zubillaga (jobbra) az egyik edzés előtt taktikai jellegű instrukciókat ad a centernek, Omenaka Godwinnak, aki a nyár óta már Körmenden pattogtat

Fotós: Horog László / Fejér Megyei Hírlap

- Korábban nyilatkozta, hat évesen kezdett kosarazni, 24 évesen búcsúzott. Szerepelt a tervei között az edzősködés?

- Akkoriban nem gondolkodtam ezen, hátvéd voltam, elég sok pontot dobtam. Nem voltam túl magas, korán búcsúztam és edzősködni kezdtem. Már 14 évesen már irányítottam egy amatőr csapatot, játékosként pedig a harmad- és negyedosztályban pattogtattam.

- A Honvéd ellen mutatkozik be pénteken este. Nyilván győzelmet vár?

- Természetesen nyernünk kell. A szezont jól kezdtük, az utóbbi időszakban azonban hullámzó volt a teljesítményünk, szeretnénk előrelépni a játék minden elemében, támadásban és védekezésben is. A magyar bajnokság erős, hasonló képességű csapatokkal. Nem gondolkodom túlzottan előre, csak mindig a következő meccsre. Most a Honvéd elleni idegenbeli derbire, aztán megkezdjük a felkészülést a következőre, amikor a Kaposvárt fogadjuk. De túlzottan nem érdemes előre tekinteni, lépésről lépésre haladunk, mindig a következő meccs fontos.

- Azt mondják, három gárda kiemelkedik a mezőnyből, a Falco, a Szolnok és a Fehérvár, azonban együttese csak negyedik a tabellán, a ZTE is megelőzi. Képesnek tartja a csapatot a döntőre, amit célként fogalmaztak meg a vezetők a szezon kezdetén?

- Én úgy emlékszem, a dobogóról beszéltek, a döntőt nem emelte ki senki. De a csapat képes lehet rá, de ismétlem, nem szeretnék előreszaladni. Most az a legfontosabb, hogy ismét meccseket nyerjünk, visszaszerezzük az önbizalmunkat, mert az utóbbi időszakban az okozta a gondot, hogy a vereségek hatására a játékosok elbizonytalanodtak. Erős kerettel rendelkezünk, bízom magamban és a csapatban. Azt tudom, minden meccsre fel fogunk készülni, úgy gondolom, minden mérkőzésen a győzelem igényével léphetünk pályára. Tiszteljük ellenfeleinket, de természetesen le akarjuk őket győzni.

- Eddig, fehérvári karrierjének melyik volt a legjobb és legrosszabb időszaka?

- A kérdés második felére könnyű válaszolni, ha a csapat vereségeket szenved, a sikerek elmaradnak, az mindig nehéz időszak. Nagyon szívesen emlékszem a 2021-22-es szezon utolsó hónapjaira. Együtt voltunk, jól meneteltünk, bejutottunk az elődöntőbe, végül a harmadik helyen zártunk.

- Az elnökkel, Balássi Imrével beszéltek az esetleges, hosszabb távú folytatásról?

- Nem, ez most másodlagos, ahogy az is, hogy az eddigi munkám az utánpótlás miként folytatódik majd. Ez most új helyzet, a felnőttekkel kell jól szerepelnem. Nem kötöttünk új szerződést, ezzel most nem foglalkoztunk, felkértek arra, hogy vegyem át a felnőtt csapatot, ami nagy megtiszteltetés, aminek igyekszem megfelelni. Szeretem ezt a klubot, a várost, ez lett az otthonom. Itt alapítottam családot, a kislányom, Marina két éves, természetesen ő is imádja a kosárlabdát.

- Említette, megtiszteltetésnek tartja a kinevezést egy hazai élcsapatnál. A jelenben ön az egyetlen spanyol vezetőedző az NB I-ben.

- Igen, most nincs honfitársam, aki betölti ezt a szerepkört. Másodedző akad, Nyíregyházán, valamint Sopronban, az U18-as csapatot is egy spanyol tréner irányítja.