Lendületesen autózom. A napsütötte délelőttön hangtalanul suhannak a fák mellettem, egyenletes ritmusban gyűröm magam alá a sávhatárt jelző vonalakat. A kocsi hangszórójából sajátos hangulatú zene szól. A basszus lágy, nem belsőt remegtető, mégis magabiztosságot fröcsköl hallgatójába. A dallamok távoli vidékre repítenek gondolatban, a vokál hívogató simasága varázsol nyugalmat körém. A multimédiás kijelzőre pillantok, a képernyőn ez áll: TOBAK.

S máris érzem, mi köt össze zenét és autót. Az újhullámú elektronikus dallamok kiötlője az a fehérvári DJ, aki korábban másfél évtizeden át tekergette a kormányt a honi rallye-bajnokságban. Tobak Zoltán már nem versenyautóban pörgeti a fordulatszámot, hanem a szórakozóhelyeken, klubokban hajtja katarzisba a melodic house kedvelőit.

TOBAK zenéit Ibizán is előszeretettel pörgetik

Forrás: Uszkai Gergő

– Zenélgetek. Immár ötödik éve. Betaláltam vele úgy érzem. Eleinte nagyon döcögős volt, de már kezdem kiismerni a magyar zenei társadalmat. Sok ismerősöm kinevetett, én azonban nemes egyszerűséggel megvontam a vállam, mintha meg sem hallottam volna a cinikus kritikát. Mindenki fúr mindenkit – nevet a melodic techno, melodic house és afro house ágazatokban zenéket kreáló és játszó Tobak Zoltán.

Aki Varga „Cigány” Zoltán mellett kóstolt bele a rallyesportba még a múlt évezredben navigátorként. 2000-ben ült át a pilótaülésbe, első évében máris három kategória bajnoka lett a másodosztályban.

- Évek óta nem voltam már rallye-pálya mellett, pedig a kisebbik fiam, Benett, nagyon érdeklődik a technikai sportok iránt is, de vagy csapat-, vagy egyéni edzéssel, vagy meccsel ütközik egy-egy rallye-verseny. A Főnixben focizik, büszke vagyok rá, mert nagyon komolyan csinálja. Jó edzők kezében van és a vezetés is mindenben támogatja. Bolla Laci és Szoboszlai Zsolt értik a dolgukat és tudják, hogy kell kinevelni komoly focistákat, erre élő példák is vannak a gyermekeik személyében. Két nagy példaképe van a fiamnak, igencsak közeli vonatkozású hiszen az egyik Szoboszlai Dominik a másik pedig Cristiano Ronaldo. Óriási pluszt ad neki például az, mikor Domi vagy Bolla Bendi az év végi szünetben megjelennek a csarnokban és edzés után beállnak vele dekázni, vagy éppen egy közös fotó erejéig összeállnak. Nagy benne a bizonyítási vágy főleg azok után, hogy öt éven belül két nagyon komoly műtéten esett át, legutóbb 2022 júniusában. Mindkétszer daganatos betegséggel küzdöttünk, de győztesen került ki. Nagyon sokat idegeskedtünk a párommal azokban az időszakokban és sok edzése is kimaradt, de folyamatosan fejlődik és keményen dolgozik miután tünetmentesen felépült mindkettőből. Nagyon erős jellem és borzasztóan kitartó, remélem, focista lesz, nem sajnáljuk rá az energiát és az időt sem – büszkélkedik a kétgyermekes családapa. – Aki egyszer megfertőződött az autóversenyzéssel, mindig a vérében marad. Vannak olyan momentumok, mikor más dolgok válnak fontosabbá, mint a rallye, de soha nem lehet eltávolodni tőle. Persze, hogy hiányzik, de vannak határok. Elmúltam 50 éves, van két nagy gyerekem, ott van a családom, a vállalkozásom, minden áron nem akarok már rallye-zni, de ott motoszkál bennem, hogy beülök még a versenyautóba. Biztos, hogy egyszer vissza fogok térni, mégpedig két versenyen. Az egyik tuti a Fehérvár rallye lesz, a másik pedig a Mikulás-, vagy a Szilveszter-rallye. Ezek a kedvenc versenyeim voltak, sok szép emlék fűződik hozzájuk. Bajnokságban nem megyek, hiszen én már csak gentleman driver lehetnék.

Tobak Zoltán 15 éven át versenyzett a rallye-ban. Úgy gondolja, sokat változott a világ az autósportban is.

– Nézegetem, milyen autókkal mennek mostanában…, jó autóval nem nehéz eredményt elérni. Az igazi kvalitások akkor domborodnak ki, mikor gyengébb képességű autóval versenyzik valaki. Régen is mondták, hogy húzzuk fel a kocsi motorját jó erősre, s lehet repeszteni. Nem. Nagyon durva fék, egy jó hajtás és egy nagyon jó futómű szükségeltetik ahhoz, hogy jól menjünk a rallye-pályán. Ezzel lehet nyerni 100-150 lóerőt. Ha ezután erősítjük a motort, bombák lehetünk. Aschenbrennert akkoriban sok vád érte, hogy csal a technikával. Ültem mellette teszten, alig vártam, hogy kiszálljak mellőle. Rettenetesen féltem. A határon autózott a Mitsubishi EVO-val. Akkor megfogalmazódott bennem, hogy én nem is tudok vezetni. Élményt, barátságot adott a rallye. Ma már teljesen más, ma már nem kedvesek egymással a versenyzők, nagyobb a versengés, hiszen giga pénzek mozognak ebben a sportágban is. Régen jól elkalapáltuk egymást a pályán, elmentünk utána kajálni egy jót, vagy betévedtünk egy kupiba, barátságos volt a közeg. Ha kapott valaki egy defektet, jött a másik, s odaadta az ő kerekét, hogy tegye fel. Ha kifogyott a benzin, kisegítettük egymást.

Forrás: Nagy Zoltán Péter

A régi versenytársakkal, riválisokkal nemigen tartja már a kapcsolatot. DuEn, Dudás Endre az, akivel sokat beszélget, és a többszörös magyar bajnok Benik Balázzsal kommunikál, akivel épp a másodosztályú aranykoszorúért vívott nagy csatát 23 évvel ezelőtt.

– Néha beszélek Benik Balázzsal, vagy csak ráírok egy üzenetet. Nagy vívás volt közöttünk a másodosztályban, szerencsére én jöttem ki győztesen a párharcunkból. Azt követő évben Benik egyből WRC-be ült át, s többszörös magyar bajnok lett később. Nekem nem adatott meg az a lehetőség, hogy WRC-t vezessek. Problémáim is voltak, csonka éveket is produkáltam. De ha néhány versenyen is indultam, a kategóriában mindig jó eredményt értem el.

Nagy Zoltán Péter

A másodosztályban Skoda Favorittal repesztett, majd Skoda Octaviával, később Mitsubishi Lancer EVO-szériákkal húzott az aszfaltkígyókon, s csapta a port a murvás szakaszokon.

– Az Octaviát imádtam. Üvöltött mint az állat, messziről tudták, hogy jövök. Nem sajnáltam. Az utolsó gyorson is adtam neki. Miskolcon az utolsó gyorsasági előtt Faltusz Peti másfél perccel ment előttem a Renault Megane-nal. Mögöttem 4-5 perccel el volt maradva a mezőny. Mondtam a szerelő fiúknak: „új gumit tegyetek fel! Megpróbálok rámenni a Faltuszra.” Nyolc kilométeren bármi történhet. 800 méterrel a cél előtt beborultam egy jobbos kanyarba. Bent voltam, vagy két és fél percet. Így is második lettem, csak az anyagi kár volt 10 millió. A Mitsubishivel Vigántpetendnél keresztbe mentem végig, a kilincs volt elől, ütögették a kocsit a nézők minden kanyarban. Egészen beteg voltam – mosolyog a most már tisztes családapaként a zene világában lubickoló Tobak Zoli.

Forrás: Uszkai Gergő

Mozgalmas életet él, jön-megy a nagyvilágban. Igazgatja zenei kiadóját, az Artessa Music-ot, fellépésekre jár, és saját zenéivel bombázza a nagy kiadókat. Hobbinak indult, ma már komoly bevételre tesz szert. Londontól Izraelig pörgetik a zenéit, több világhírű DJ is használta már a dallamait.

– Gyerekkorom óta érdekelt a zene, „partyarc” voltam, rengeteget jártam bulikra itthon, külföldön. Nagyon sok DJ-t és promotert ismertem meg, s most kinyílt a világ számomra. Régen, mikor még volt Fehérváron cégem és irodám, az egyik sarokban két lemezjátszó és keverőpult állt, Lacak barátom szerezte be a lemezeket, ha volt egy kis szabadidőm, zenélgettem. 2005-ben jöttem vissza Amerikából, ahol egy évet töltöttem, ha nem a rallye-autóba ülök vissza, akkor most talán már nagy magasságokban lennék. Az elmúlt öt év alatt is sokmindent elértem, többet is, mint amit terveztem. Nem is tudom, mi volt a célom akkor, de most nagy álmom, hogy legnagyobb példaképem, Solomun lejátssza a zenémet és ott állhassak mellette, mert mögötte a DJ-pultban már sokszor lehettem. Rengeteg buliján ott voltam a backstage-ben, sokat beszélgettünk. Követi a munkásságomat, de még nem jutottam el oda, hogy bekerüljek a szettjébe. Azonban Adriatique, Brina Knauss, vagy Oostil például folyamatosan játszák a zenéimet. Melodic house stílust képviselek, változatos dallamok jellemzik. Melankolikusabb és technós részek váltják egymást, de én nem játszom a régi, cölöpverő technót.

A zenéket Tobak székesfehérvári stúdiójában álmodják és alkotják. Vagyis Zoltán nem csupán DJ, hanem producer is egyben.

– Két fiatal sráccal dolgozom együtt. Komoly stúdiót építettem ki, számos szintetizátorral, dobgéppel. Leülünk, kiválasztunk egy hangszínt, s a különféle pluginokkal alakítjuk a számot. Egy szintetizátoros zenészkolléga felüti a dallamot, amit mi kidolgozunk, s össze-vissza csavargatjuk a zenéket. A zenei felépítésben 60-70 százalékban vállalok szerepet, a technikai kivitelezésben a csapatom tagjai sokat segítenek. Profi munkatársaim vannak.

Forrás: Nagy Zoltán Péter

Mint ahogy anno a versenyek előtt, most is felkészül a megmérettetésekre. Nem improvizál.

– Minden egyes fellépésemre külön készülök. Tudom előre, hogy milyen buliba megyek, milyen lesz a közönség, azzal is tisztában vagyok, kik lépnek fel előttem és ki következik utánam. Felkészülök a klub hangulatára. Kiválogatom a zenéket, amik a pendrive-omon vannak, a helyszínen pedig a szelekciómból mixelem őket. Jó érzés, mikor a DJ-kollégák elismerik, hogy harmonikus a keverésem. S az is felemelő, mikor a közönség a katarzis közepette emeli magasba a telefonját, és mindenki videókat készít. Nagyon jó érzés.

Mikor autóba ül, közúton is tartja az ütemet, jó pár büntetés árulkodik arról, hogy olykor szokott gyorsan autózni.

– Ha a gyerekeimmel vagyok, abszolút nem száguldozom. Próbálok mintaapa lenni. A nagyobbik fiam, Kevin, rendelkezik már segédmotoros jogosítvánnyal, s most egy mopedautóval jár. Viszi az öccsét is iskolába. Mikor megkapta az autót, folyamatosan ültem mellette, és mondtam neki, mit hogyan kell csinálni. Eleinte nagyon félt vezetni, most már mindenhova kocsival menne. Havonta beülök mellé, és figyelem, hogy hogy vezet.

Hobbinak indult a zenélés TOBAK életében. Ma már azonban pénzt is hoz. A Spotify-on például több dala is túlhaladta a húszezres letöltést. A fehérvári autóversenyző megtalálta mi az átfedés a rallye és a zene között.

– A zenében nem kell ugyan vakmerőnek lenni, mint a rallye-ban, azonban a kitartásra mindkét területen szükség van. Talán az ütemek, melyek igazán közösek. Ha az autóval nem ütemesen megy a pilóta, nem tartja a navigátor által diktált tempót, előbb-utóbb baj lesz. Vagy lassan megy az ember, és a sétakocsikázásért semmi sem jár, vagy felborul. Ha két zenét rosszul kever a DJ, nem stimmel az ütem, „elkalapál” a zene, s lehurrog a közönség.

Ami mostanában nem esik meg vele. Sőt, egyre népszerűbbek a szettjei és zenéi.

– Úgy érzem, kinyílt előttem a zenei világ. Igazi álom lenne, ha egy top 10-es kiadónál megjelenhetne egy zeném. A Dreams ugyan már megjelent az afrohouse irány világelső kiadójánál, a MoBlack Records-nál, akkor sokan megismertek, sokat lendített rajtam. De az igazi álmom a melodic vonalban való megjelenés, s hogy a kiadó küldjön fellépésekre. Az Ibiza Global Radio-n saját műsorom van két éve. 2019-ben egész nyáron át Ibizán játszottam. Nem bevásároltam magam, mint ahogy azt sokan gondolták. Egy ismerősöm hívta fel a figyelmemet, hogy Ibizán DJ-ből rengeteg van. Producer kell. Ha van saját zenéd, felléphetsz. A legnagyobb büszkeség, hogy ott vagyok a megosztókon. Örök mementóként marad belőlem valami. Melengeti a szívemet, mikor a nagyobbik gyerekem arról számol be, hogy a haverjaival TOBAK mixeit hallgatták egy-egy házibulin.