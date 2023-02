A tavalyi ezüstéremmel zárult szezon után jó néhány szurkoló vérmes reményeket fűzött az idei kiíráshoz. Azonban a csapat bár sokat nem változott, egyelőre nincs az osztrák központú liga közvetlen élmezőnyében. Pedig az elmúlt hónapokban ott szerepelt már a gárda, de a hullámzó teljesítménynek hála jelenleg a nyolcadik helyen állnak a kék-fehérek, hat pontra a biztos rájátszást jelentő hatodik helytől.

– A csapat teljesítményében voltak azért bőven hullámzások. Szerintem még mindig az a legfontosabb, hogy saját magunkra figyeljünk, jó lenne, ha hatékonyságban előre tudnánk lépni. Nem feltétlenül azzal van a probléma, hogy hogyan játszunk, hanem az eredményességgel. Ebben van még bőven tartalék – nyilatkozta lapunknak a klub általános menedzsere, Szélig Viktor.

Az elmúlt időszakban pedig egy negatív szériába került a Volán, hiszen egy három mérkőzéses idegenbeli túráról mindössze egy ponttal tértek haza a fehérváriak, pedig két ellenfél a tabella hátsó részéhez tartozik. Az elmúlt hétvégén a Magyar Kupa döntőn lehetett volna önbizalmat szerezni, de a sima elődöntőbeli siker után a fináléban a BJAHC büntetőkkel 3-2-re nyert. A lehető legrosszabbkor került a csapat negatív hullámba…

– Úgy hiányzott nekünk ez a negatív széria, mint a kecskének a kés. Mindig van valami, amin hasra esünk az utóbbi időben. Nagyon fájó a Magyar Kupa is, évek óta nem sikerült behúzni a döntőt, és mindig csak egy hajszálon múlik ez a dolog. Azt látni kell, hogy ég és föld jellegű különbség nincs a csapatok között, a mi együttesünk mérkőzésre mérkőzésre kiélezett találkozókat játszik a bajnokságban, míg az ellenfeleink nem mindig. De itt egy mérkőzésen kell megmutatni, hogy mi mit is tanulunk a bajnokságban. Olyan szempontból is jó lett volna megszerezni az aranyérmet, hogy önbizalmat szerezzünk, de tavaly sem sikerült megnyerni a kupát, és a döntőig meneteltünk. Idén azért nehezebb a dolgunk, még mindig arra kell koncentrálunk, hogy elsősorban hogyan tudnánk még eredményesebben játszani. Hiszen ha dolgozol és csinálod rendesen amit kell, és nincs meg feltétlenül a jutalma, akkor az nem segít az önbizalomnak. Legfőképpen magunknak kell most segítenünk, megvan még mindig a lehetőségünk arra, hogy a végére kiegyenesedjünk, de nagyon nem lesz egyszerű. Abban biztos vagyok, hogy ennek érdekében mindenki mindent megpróbál majd.

A legjobb hatért folytatott hadjáratot a Klagenfurt ellen kezdheti meg a Fehérvár. Ez egy hatpontos találkozó lesz, hiszen a KAC éppen Kevin Constantine alakulata előtt helyezkedik az ICEHL tabelláján, egy hazai sikerrel egy pontra megközelíthetnék Háriék a piros-fehéreket. Ami a további ellenfeleket illeti, a Pustertal és a Linz ellen még kétszer játszik a Volán, míg az Innsbruck, a Ljubljana és a Villach ellen egyszer-egyszer lépnék még jégre a Fejér megyeiek.

– A szezon ezen szakaszában sokkal feszesebb játék van már mindenhol, kevesebb hely és idő van a döntések meghozatalára, nehezebb betalálni. A bajnokság nem lett kevésbé kiegyenlített, mint volt tavaly, talán van egy-két gárda, amelyik már „kicsekkolt”, de az összes többi csapat az alapszakasz helyezések miatt nagyon komolyan veszi majd ezt a periódust. Jön a szezon lényegi része, most kell úgy összerakni mindent, hogy a maximumot ki tudjuk hozni a lehetőségeinkből.