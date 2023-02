Az alföldi házigazdák három siker, a fehérváriak három kudarc nyomán várták a találkozót. A vendégek jól kezdtek, főként a nyáron szerződtetett válogatott irányító, Somogyi Ádám remekelt, az első negyedet 27-24-re nyerték a Fejér megyeiek. Aztán megakadt a gépezet, a második tíz percet a hazaiak hozták, 26-13-ra. A nagyszünet után a koronázóvárosiak voltunk jobbak, azonban a végjátékban ismét a vendéglátók domináltak, végül 88-77-es sikert arattak. Az Alba megint fájó vereséget szenvedett.

- Gratulálok a Kecskemétnek, nálunk természetesen mindenki nagyon csalódott a vereség miatt. Rossz sorozatban vagyunk, jönnek hétről-hétre a vereségek, a játékosok elveszítik az önbizalmukat. Ez Kecskeméten is meglátszott például a hárompontos kísérleteinken is, négy bedobott triplával nem lehet kosármeccset nyerni. Most azon kell dolgozni, hogy a játékosok visszanyerjék az önbizalmukat, minél előbb visszatérjünk a győzelmekhez vezető útra – mondta a fehérváriak német trénere, Matthias Zollner.

A Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét vezetőedzője, Forray Gábor érthetően önfeledten értékelte a látottakat.

- Nagyon nehéz héten vagyunk túl, amelyet szép játékkal zártunk le, végig domináltunk, ami óriási bravúr az egyik legerősebb kerettel rendelkező csapat ellen. Köszönöm a játékosaimnak ezt a hozzáállást. Vannak a meccsen belül periódusok, mikor elkap minket a hév, túl gyorsan akarjuk lezárni a támadásokat. Ez nekünk nem fekszik. Ilyenkor mindig visszajön az ellenfél, ahogy megtörtént ezúttal is. A csapat erejét jelzi, hogy megállunk, megbeszéljük, hogy mit kell másként csinálnunk, eredményesek tudunk lenni kollektív játékkal. Nagy dolgot vittünk végbe ezzel a sikerrel. Külön öröm számomra, hogy az utolsó két percben a lelkes közönségünk belehajszolt minket a győzelembe. Ezért érdemes sportolni, az ilyen pillanatokért. A Fehérvárnak azt kívánom, hogy lábaljanak ki a gödörből. Sok sikert kívánok nekik a folytatásra.

Wittmann Krisztián, a KTE fehérvári születésű irányítója ezúttal kezdőként jutott szóhoz, 10/6 pontot tett a közösbe.

- Nagyon örülünk a sikernek, úgy gondolom, végig kontrolláltuk a meccset. Az volt a kulcs, hogy támadásban járt a labda, mentek a passzok, mindig maradt üresen valaki, aki be tudta fejezni az akciót. Ezt az utat kell folytatni, dolgozunk tovább, hiszen jövő héten már a címvédő Falco együttesével csapunk össze. Ott is mindent megteszünk majd a győzelemért. A fehérváriaknak kitartást, biztos vagyok benne, hogy megtalálják a megoldást, elindulnak felfelé.

Az Arconic-Alba csapatkapitánya, Vojvoda Dávid a Messzi István Sportcsarnokban 16 egységet termelt, amivel megint csapata legeredményesebbje volt, azonban meglepő módon ezúttal egyetlen triplája sem talált utat a gyűrűbe.

- A kecskemétiek megérdemelten nyertek. Szerettünk volna kijönni a hullámvölgyből, de nem sikerült. Látszik, hogy valami megtört a csapatban, nincs rend a fejekben. Össze kell kapnunk magunkat, változások kellenek. Úgy gondolom, hogy ez a csapat sokkal többre hivatott annál, hogy csak a nyolcba kerülésért küzdjön. Nehéz négy vereség után pozitívnak maradni, de fel fogunk állni a padlóról, azért vagyunk sportemberek. Mindent megteszünk, hogy az alapszakaszt minél jobb helyen zárjuk.