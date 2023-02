Hogyan értékelné a mögöttünk hagyott esztendőt, illetve mit vár a hétvégén induló tavaszi idénytől?

- A tavalyi bajnoki év annak ellenére, hogy több csapatnál az energiaválság jelei mutatkoztak - edzéseket nem lehetett megtartani villanyfénynél, illetve az öltözők használatánál is bizonyos helyeken visszafogták a fogyasztást - zökkenőmentesen lement és sikeresen befejeztük az évet. Nyilván mindenki a megyei első osztályra figyel, hogy ott ki lesz a bajnok, szerencsére több csapat is magasabb osztályba akar jutni, így éles küzdelmek várhatók, és most nincs az a helyzet, hogy nem akarnak feljutni csapatok. Komoly bajnoki folytatásra számítok!

Véleménye szerint történt előrelépés játékban a különböző osztályokban?

- Van több olyan csapatunk, amelyek erősek és tovább lépési szándékaik vannak, akik jelenleg a hátsó régióban vannak, több helyen erősítettek, így bízom benne, hogy ott is jó mérkőzések lesznek. Nem szabad elfelejteni, de alkalmanként a hátul lévő csapatok is megtréfálták az élbolyban levőket, úgyhogy bármi előfordulhat.

A tizenöt csapatos létszámot megfelelőnek tartja a megyei első osztályban?

- A maximális létszám, amellyel lehet üzemeltetni a megyei első osztályt 16 csapat, meg kell jegyeznem, hogy kevés megye van, amelyik ki tudja tölteni ezt a kvótát. Több megyénél is problémát okoz, hogy nem tudják ezt az optimálisan elvárt csapat létszámot produkálni annak ellenére, hogy ez évtizedek óta hagyományosan bevált. Az igazsághoz tartozik, hogy mindenki a saját maga felkészültségének, illetve erejének tudatában dönti el, hogy melyik osztályban indul el.

Örvendetes, hogy úgy tűnik egyre több csapatban saját nevelésű, helyi kötődésű játékosoknak adnak teret, és mintha fogynának a „zsoldosok”, egyetért ezzel?

- Meglátszik a csapatoknál az utánpótlásban befektetett munka, természetesen ehhez hozzájárultak külső körülmények, amelyek kicsit helyre billentették ezt a túlzott fizetési igényt. Először a Covid, majd pedig az energiaválság ösztönözte arra klubokat, hogy tényleg arra költsenek, ami fontos és helyben marad. Az idegenlégiós jön, megy, viszi a pénzt és megszakadnak egy adott településen a gyökerek. Szerencsére több helyen felismerték, hogy a saját nevelésre kell építeni és összpontosítani.

Összesen jelenleg hány igazolással rendelkező játékos rúgja labdát a különböző osztályokban, beleértve a kispályás bajnokságokat is?

- Egészen pontosan 12348 a játékengedéllyel rendelkező labdarúgó van nyilvántartva Fejér vármenyében az országos listán. A legjobbak között vagyunk ezzel a számmal, Budapest (24000), Pest vármegye (26800), Győr-Moson-Sopron vármegye (13200), valamint Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye (12700), de ezek, mint ismeretes sokkal, nagyobb lélekszámmal bírnak. Az összes többi vármegye tízezer alatti számmal van nyilvántartva.

Hogy van megelégedve a játékvezetéssel, a korábbi években mindig létszámhiánnyal küzdöttek, hogy állnak ezzel most, változhat tavasszal?

- Megtörtént a játékvezetők tavaszi felkészítése, szerveztünk egy tanfolyamot, amely most fejeződik be, pénteken vizsgáznak a résztvevők. Reméljük, hogy közülük többen működni is fognak, egy új generáció indulhat el, rengeteg tehetséges fiatal kapott kedvet a játékvezetéshez, lassan, de növekszik a keret létszáma, bízom abban, hogy a játékvezetés minősége is javulni fog. Egyértelműen vonzóbb lett a bíráskodás, és kevesebb a pályaelhagyó, mint korábban.

Mi az, amin feltétlenül javítani kellene a jövőben a vármegye labdarúgásán?

- A női futballt szeretnénk erősíteni, jelenleg hat csapatos női bajnokságunk van, ha ezt tudnánk növelni 8-10 csapatra az a játékosok szempontjából Ideális lenne, kellő mérkőzés számmal. Tervezzük most, hogy az, hogy az U14- es korosztályban bevonjuk a lányokat, megpróbálunk számukra bajnokságot szervezni a következő bajnoki évben, ezzel is növelve a női játékosaink számát.