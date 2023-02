KÖZÉP CSOPORT

2023. február 19., vasárnap, 11:00

Ferencvárosi TC II. (12.) – Dunaújváros FC (3.) 2-0 (0-0)

Vezette: Takács Ákos

Ferencvárosi TC II.: Őri – Kaján, Shadirac, Almássy (Cubra), Lukács (Bagi) – Sigér, Boudjemmaa, Manner – Redzic, Varga Z. (Trimboli), Bassey. Vezetőedző: Korolovszky Gábor

Dunaújváros FC: Molnár L. – Perjési, Ferenczy, Szepessy R., Németh K. - Marlen, Leidl, Ságodi (Klauz, Fehér L.), Stampfel, Székely B. (Hegedűs K.), Tóth Á. (Kilin). Vezetőedző: Dobos Barna.

Gól: Manner (79.), Bagi (83.)

A hazaiak NB I-es csapatának keretéből ezen a találkozón Mehdi Boudjemma, Sigér Dávid, Fortune Bassey, valamint Redzic Damir lépett pályára, illetve a szintén új igazolások, a 18 éves ghánai Shay Shadirac Chyreme, és az olasz Sampdoriától kölcsönvett Simone Trimboli is a csapatba került, így nem várt könnyű mérkőzés a főként fiatalokra épülő dunaújvárosi gárdára. Egészen a 79. percig állták a sarat Dobos Barna tanítványai, ezt követően bedarálta ellenfelét a zöld-fehér csapat.

Az Iváncsa KSE (1.) gárdája ezúttal szabadnapos volt.

A bicskei Sóron Tibor (a labdával) lőtte csapata második gólját a Vidi II. ellen

Fotós: ifj. Döme László

NYUGATI CSOPORT

Puskás Akadémia II. (4.) – ETO Akadémia (7.) 2-0 (0-0)

Vezette: Németh Gergely

PAFC II.: Pécsi – Makara, Vajda, Babós, Fodor – Bakos, Juricic – Noel (Vékony B.), Dusinszki, Vizler – Magasföldi. Vezetőedző: Nagy Ádám

ETO Akadémia: Kiss Á. – Deákovits, Csáki, Óvári (Kulcsár), Gasztos - Mitring (Varga O.), Vingler (Balogh Á.), Németh O., Sipőcz - Moharos (Bánáti), Hanzli. Vezetőedző: Antonio Munoz.

Gól: Babós (75.), Vizler (92.)

A 75. percben Bakos Szabolcs oldalszabadrúgását a hosszún Kiss Ákos a felső lécre tolta, a kipattanót Babós Levente a hálóba fejelte, 1-0. A 92. percben Vizler László lépett ki a jobb oldalon a védők között, majd nagy erővel a rövid felső sarokba lőtt, 2-0.

Bicskei TC (8.) – Mol Fehérvár FC II. (12.) 2-0 (1-0)

Vezette: Papp Ádám

Bicskei TC: Illés - Gaszner, Bozsoki, Vékony, Dankó – Sipos (Gálfi), Marsa, Hirman (Tajti B.) – Savanya (Vicz), Sóron (Kovács P.), Molnár A. (Varga Sz.). Vezetőedző: Csordás Csaba

Mol Fehérvár FC II.: Dala – Gyenti (Cserkuti-Németh), Urbán, Kojnok, Hangya – Alef (Horváth B.), Molnár Cs. (Szabó L.) - Babos, Pető (Ambach), Csepregi (Berekali) – Tóth T. V. Vezetőedző: Imrik László

Gól: Molnár A. (28.), Sóron (84.)

A megyei rangadón a házigazdáknál már a kispadon ült a héten Dunaújvárosból leigazolt Varga Szabolcs, míg a Vidi II.-ben az NB I-es csapat keretéből Hangya Szilveszter, valamint idegenlégiós, Alef is játéklehetőséget kapott.

A 28. percben Bozsoki Imre ívelt előre egy lesállás miatti szabadrúgást, Molnár Attila lekezelte, majd még meg is kellett küzdenie a labdáért, utána egy csel után 18 méterről a bal felső sarokba bombázott, 1-0. A 85. percben Varga Szabolcsot akadályozták szabadrúgást érően a kaputól 22 méterre, Sóron Tibor pedig védhetetlen lövéssel kipókhálózta a jobb felső sarkot, 2-0.

A Bicskei TC megérdemelt győzelmet aratott a több tehetséget is felvonultató vendégekkel szemben.

Móri SE (19.) – Komáromi VSE (11.) 1-2 (1-0)

Vezette: Molnár Réka

Móri SE: Kovács D. – Jancsó, Zsédely, Végvári, Szombati (Szöllősi) - Kovács K., Kuczi (Farkas Cs.), Varga B., Sötét - Bozai B., Hajdu. Vezetőedző: Bozai Attila.

Komáromi VSE: Maszlavér – Szabó B., Nagy T., Tóth Gy. (Szecsődi), Köles - Molnár M., Maka (Horváth K.), Horváth M., Sandal - Hajnal (Nagy L.), Nagy Z. Vezetőedző: László Péter.

Gól: Hajdu (28.), ill. Sandal (55.), Tóth Gy. (69.)



A 28. percben Hajdu Milán találatával a házigazda szerezte meg a vezetést. A szünet után, az 55. percben előbb Sandal Dominik büntetőből egyenlített, majd Tóth György a komáromiak győztes gólját is megszerezte a 69. percben, 1-2.