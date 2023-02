KÖZÉP-CSOPORT

2023. február 26., vasárnap, 14.00

Szolnoki MÁV FC (17.) – Dunaújváros FC (3.)

A bennmaradásért küzdő, nagy múltú Szolnoki MÁV FC csapatát ősszel hazai környezetben magabiztosan, 4-1-re legyőzték a piros-fehérek. Bár jelentős átalakuláson esett át azóta a Dunaújváros FC, ám így is a pontszerzés reményében utazhat a Tiszaligeti stadionba.

Bánk-Dalnoki LA (18.) – Iváncsa KSE (2.)

Az Iváncsa KSE előző héten szabadnapos volt, így a tabellán átvette tőlük a vezető helyet a Hódmezővásárhelyi FC, de ettől még továbbra is tart a két csapat versenye az aranyéremért. Nem lehetnek jó emlékeik az iváncsai mérkőzésről a Bánk-Dalnoki LA játékosainak, mert augusztus közepén hétszer terhelték meg hálójukat Tóth András vezetőedző tanítványai. Most is ők az esélyesek, nagy meglepetés lenne, ha nem zsebelnék be a pontokat.

NYUGATI CSOPORT

2023. február 26., vasárnap, 11.00

ETO Akadémia (7.) – Mol Fehérvár FC II. (12.)

Ősszel a 88. percig előnyben volt a fehérvári csapat, és ezt követően egyenlítettek az akadémisták. A két, jobbára fiatalokból álló csapat ezúttal is ki-ki meccset vívhat, és a pillanatnyi forma dönthet majd.

Puskás Akadémia FC II. (4.) – Kelen SC (15.)

A hajrában mentett pontot a PAFC II. csapata vendégként (1-1), vasárnap pedig csak a győzelem várható el tőlük fővárosi ellenfelükkel szemben, függetlenül attól, hogy a Kelen SC idegenben sokkal jobban teljesített eddig.

2023. február 26., vasárnap, 14.00

Komárom VSE (11.) – Bicskei TC (8.)

Augusztusban aránylag korán, már az első félidőben kialakult a mérkőzés végeredménye, mindkét kapuba egy-egy alkalommal került a labda, nem bírtak egymással a felek. A Komárom hazai pályán masszív csapat képét mutatja, míg a Bicskének idegenben felemás a mérlege, de egy pontra feltétlenül jók lehetnek a sárga-kékek.

Opus Tigáz Tatabányai SC (1.) – Móri SE (19.)

Móron méretes, 5-1-es zakót mért az NB II-be jutásért harcoló Tatabánya ellenfelére, és a mostani találkozó sem sok jót ígér. A Tatabánya otthon még veretlen, mindössze három döntetlent játszott, a többi mérkőzésén birtokába került a három pont. A Mórnak pedig lassan el kellene kezdeni kirukkolni a pozitív értelemben vett „váratlan” eredményekkel, mert különben már jóval a bajnokság lezárása előtt újfent a megyei I. osztályra fókuszálhat.