A FEHA19 fiataljai az előző szezonokhoz képest ismét nehézkesebben kezdték az az Erste Liga új idényét, de az idő előrehaladtával játékban szépen lépkedett előre a gárda. Az ősz második felétől magyar és külföldi játékosok is érkeztek Anatoli Bogdanov együtteséhez, így a keret egyre jobban összeállt. Bár a kék-fehérek mindössze három rendes játékidős győzelmet számlálhattak az alapszakaszban, az utolsó 10-15 mérkőzésen bárki dolgát meg tudták nehezíteni, az esetek többségében pedig egy-egy góllal kaptak ki a riválisoktól.

– A játékunk sokat fejlődött a szezon során, nagy lökést adott nekünk, hogy érkeztek új játékosok is a keretbe, a vérfrissítés egy fontos fordulópont volt az alapszakaszban – tekintett vissza lapunknak Ambrus Csongor. – Tudtuk, hogy mire készülünk, a playoff lebegett a szemünk előtt. Az utolsó mérkőzéseken általában csak egy-egy góllal kaptunk ki, akkor a korongok nem nekünk kedvezően pattantak, most ezek azonban a kvalifikációban már összejöttek. Jó volt az időzítés.

Utóbbi gondolattal nehezen lehetne vitatkozni, hiszen a rájátszásért vívott kvalifikációban a DEAC együttesét nagy meglepetésre söpréssel verte ki a FEHA19. A sok vereség után a szezon legfontosabb részére kapta össze magát a társaság. A csatár elmondta, bár voltak nehéz időszakok, az egyre javuló játék sokat segített az öltözői légkörön.

– A kvalifikáció az már nagyon a playoffra hasonlít. Nem gondoltam volna, hogy 3-0-val juthatunk tovább, ötmérkőzéses párharcra számítottam. Tudtuk, hogy nincs veszítenivalónk, tavaly 3-0-val estünk ki, idén meg szerettük volna mutatni. Megtett mindenki mindent, amit csak tudott, megérdemelten jutottunk be a rájátszásba. A továbbjutás kulcsa a csapatjáték volt, együtt harcoltuk ezt ki, ami az alapszakaszban történt, azt megpróbáltuk magunk mögött hagyni és tiszta lappal nekimenni a kvalifikációnak, mertünk nagyot álmodni. Ez a hozzáállás segített minket ahhoz, hogy megugorjuk a feladatot – mondta a fiatal támadó. – Az alapszakasz közben nőtt a negativitás az öltözőben, mindenkin látszódott, de ha hosszabb a nyeretlenségi széria, akkor ez előfordul. Hiába voltak olyan mérkőzések, amikor jól játszottunk, mégiscsak nyerni szerettünk volna. Nekem is nehéz volt, nem szeretek kikapni, de muszáj volt ezekkel együtt élni, mindent megtettünk a győzelemért, azonban sokszor nem úgy jött ki a lépés nekünk. Az alapszakasz vége felé, ahogy egyre jobban ment a játék, úgy egyre jobb lett a hangulat az öltözőn belül is. Nagyon sok megbeszélésünk volt. Januárra mindenki elsajátította a taktikát, hittünk benne, hogy ha azt csináljuk, amit az edzői stáb kér, akkor jönnek majd a jobb eredmények.

A playoff párosításai csütörtökön derülnek majd ki, elsőként a Budapest Jégkorong Akadémia választ, aztán a Gyergyó, a DTVK, majd a Brassó azzal játszik, aki marad neki.

– Két csapatra számítok személy szerint, akikre a legnagyobb esély van, hogy kiválaszt minket. A BJA és a Gyergyó. Bármelyik ellenféllel is játszunk, a védekező harmadban nagyon oda kell majd figyelnünk, a BJA a friss Magyar Kupa győztes, a Gyergyónak pedig nagyon jó támadójátékosai vannak. Ha jól működik a letámadásunk, a kapuk előtt még erőszakosabbak leszünk és hátul figyelünk, akkor okozhatunk meglepetéseket.