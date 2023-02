Kellemetlen február hozott a tavaszi rajt Felcsútra: Hornyák Zsolt vezetőedző a két meccsen szerzett hat pont után kerek-perec kijelentette, hogy óriási a csalódás, és a görcsösség jellemző az együttesére, nem bírják berúgni a helyzeteket, védekezésben sem tudtak megfelelőt nyújtani. Az őszinteség kapcsán két dolog merül fel: egyfelől nem lehet mindig a legjobbat nyújtani lenni, másfelől ismerve a mester kvalitásait, és mentalitását, alighanem gatyába rázza a társaságot.

Kérdés, ez mikor történik meg?

Ha péntek este botlanak nincs javítási lehetőség, kiesnek a MOL Magyar Kupából.

A lila-fehérek a Honvéd elleni győzelemmel folytatták idén a bajnokságot, majd „hagyományosan” kikaptak a Ferencvárostól, javukra legyen mondva, hogy most csak 3-1-re maradtak alul.

2021-ben megtanultuk Felcsúton, hogy mindez szinte mindegy. Annak az évnek az elején hiába verte a PAFC az NBI-ben az Újpestet, két héttel korábban szintén a legjobb nyolc között a lila-fehérek bizonyultak jobbnak.

- Napi szinten alázatosan kell dolgoznunk, és a akkor a szerencse is mellénk szegődik - jelentette ki a Puskás székely csatára Corbu Marius. - Mindig nagy meccseket játszunk az Újpesttel, küzdös csapat, amely felvállalja a játékot is. Jó mérkőzésre számítok. Kellemes emlék a lila-fehérek elleni legutóbbi hazai bajnokink, amin a két gólommal tudtunk nyerni, de ez már a múlt, most kell bizonyítani! - zárta gondolatait Corbu.