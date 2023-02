Eszterházy SC – Gárdony-Pázmánd NKK 26-23 (12-12)

Eger, Eszterházy-csarnok, 100 néző.

Vezette: Gulybán O., Juhász D.

ESC: Nagy É. – Zákányi 4, Pankotai 5 (2), Alaxai 2, Szeberényi 6 (5), Jurmann 5 (2), Kiser. Cs.: Kozma – Tóth G., Szecsődi 1, Pint, Tóth A., Szondi 1, Hadnagy 1, Kurmai 1. Edző: Zsadányi Sándor.

Gárdony-Pázmánd NKK: Kaffka - Lukovics 6, Kovács D. 6, Zámori 2, Takács C. 2, Hamuth 2, Ágoston 1. Csere: Csatlós (kapus), Bártfay 2, Bánfai 1, Kukucska 1, Hargitai, Bozsok, Rezneki, Szűcs N., Ragó. Vezetőedző: Virincsik Anasztázia

Hétméteresek: 14/9 ill. 2/0.

Kiállítások: 8 perc, ill. 10 perc.

Az eredmény alakulása: 6. perc: 2-2, 12. p.: 7-6, 18. p.: 10-7, 24. p.: 10-10, 36. p.: 13-13, 42. p.: 15-15, 48. p.: 18-18, 54. p.: 21-19.

Miután nem sikerült teljesíteni a januárra kitűzött tervet, azaz a három meccsen 6 pont bezsebelését, nehéz feladat előtt állt a Gárdony-Pázmánd NKK együttese, hiszen az élbolyba tartozó Eszterházy SC vendégeként kellett volna nagyot villantaniuk a tópartiaknak. S rettentő közel álltak a meglepetéshez Virincsik Anasztázia lányai Egerben.

Ahogy arra számítani lehetett, az ESC irányított, azonban a gárdonyiak tapadtak ellenfelükre. Három gólnál nagyobb differenciát nem tudott kialakítani a hazai csapat, sőt, a félidőre ki is egyenlített a Velencei-tó partjáról ostromló vendéggárda.

Fordulás után sem változott sokat a játék képe, az "egri nők" próbáltak ellépni, de Lukovics Boglárkáék rendre csak kapaszkodtak. Húsz perccel a vége előtt is egál volt az állás (15-15), majd a félidő derekára újra ellépett öt góllal az Eszterházy. Azt gondolták a hazaiak, hogy a hátralevő időben simára hozzák a meccset, azonban Virincsik Anasztázia időkérése, no meg a négy hétméterest is védő Kaffka Eszter újra tartást adott a Gárdony-Pázmándnak. Az 50. percben egy góllal mentek az egri egyetemisták, majd a végjátékban háromra hizlalták a fórt, így a tóparti lányok szoros csatában ugyan, de újra pont nélkül maradtak. Immár 13-szor a bajnokságban, s így a 15. helyen állnak.