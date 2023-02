„Az Alba az esélyes, erősebb kerettel rendelkezik, ezzel együtt is győzelemre készülünk, bízom a csapatomban” – közölte a péntek esti bajnoki kezdése előtt Forray Gábor, az alföldi kosarasok trénere, aki két évvel ezelőtt még a koronázóvárosiak kispadján ült, majd visszatért korábbi állomáshelyére. Az idei bajnokságban, október végén a Fehérvár magabiztosan nyert a Gáz utcában, ezúttal is sikerre készültek, igyekeztek feledtetni az utóbbi hetek pocsék teljesítményét és eredményeit.

Townes triplája indította a derbit, Pongó válaszolt betörés után, aztán tripláját elrontotta, őrizte szűk előnyét a házigazda, sok hiba akadt mindkét oldalon, majd Pongó révén átvette a vezetést a vendég. Takács Milán leült, Somogyi váltotta, azonnal triplát dobott (9-12), közelebb jött a házigazda, aztán Ford hármasával távolodott az Alba. Somogyi a folytatásban is lendületes volt, a hazaiaknál Dramicanin ügyeskedett, öttel megléptek a látogatók, Borisov két, mesteri hármasával, gyorsan fordított a KTE, Vojvoda két büntetője és Ford zsákolása zárta az első tíz percet, 24-27. Két labdát eladtak a lilák, tovább nőtt a fehérvári előny, héttel megléptek, Klobucar hármasával araszoltak előre Forray Gábor tanítványai. Sőt, Wittmann trojkájával egy pontra jöttek (30-31), Vojvoda meglepő módon kihagyta mindkét büntetőjét, Townes triplája a hálóba hullt, a túloldalon Philmore nem találta a ritmust, hat ponttal megugrott a KTE, 39-33. Borisov sem tétlenkedett, Vojvoda visszatért DeCosey helyén, aztán gyorsan leült, mert a labda elvitte az egyik ujját. Az Alba állva maradt, félidőben 50-40 állt a táblán.

Pongó révén közelített a Fehérvár, hat pontra, aztán Karahodzic köszönt be kétszer, megint távolodott a KTE, Wittmann hármasával pedig különösen, 56-44. Két pontra jött a vendég, időt is kért a hazai kispad, erőre kaptak a kecskemétiek, majd az albásoknak akadtak jó pillanatai. Szabó gyorsan berámolt öt pontot (61-62), azonban Townes és Dramicanin révén megint a keletiek voltak előnyben, fél óra után 67-64-re vezettek. Tíz ponttal meglógtak, Matthias Zollner időt kért, Szabó hármasával közelített a Fehérvár. Ha a hazaiak kinti dobásai ki is maradtak, a lepattanók Damicaninnál landoltak, a házigazdák rendre éltek a második eséllyel, két perccel a vége előtt, 82-75-nél időt kért Zollner. Aztán egy perccel a vége előtt a német szakvezető ismét magához rendelte játékosait. Ez sem segített, a KTE 88-77-re nyert, valamint megelőzte a hetek óta gyengélkedő, a meccs végén ismét széteső Albát a tabellán.



Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét - Arconic-Alba Fehérvár 88-77 (24-27, 26-13, 17-24, 21-13)

NB I-es bajnokság, 19. forduló, Kecskemét, Messzi István Sportcsarnok, 1400 néző, vezette: Kapitány Gellért, Farkas Gábor, Pozsonyi László (Páli dr. Kálmán)

Kecskemét: Townes 14/12, Wittmann 10/6, Kucsera -, Fazekas -, Karahodzic 15. Csere: Klobucar 13/6, Dramicanin 10/3, Ivkovic -, Boriszov 20/12, Kiss D. 6. Vezetőedző: Forray Gábor

Alba Fehérvár: Pongó Marcell 11, Takács Milán 2, DeCosey 7, Ford 8/3, Philmore 2. Csere: Somogyi 15/3, Vojvoda 16, Diong 4, Szabó Zs 12/6. Vezetőedző: Matthias Zollner