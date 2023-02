Majd a 13. percben aztán jött a hidegzuhany, nem figyelt oda a hazai védelem, egy gyorsan elvégzett szabadrúgást az FC Ajka, Csizmadia Zoltán egyedül törhetett kapura, és 5 méterről a hosszú sarokba lőtt, 0-1. A 32. percben jó szolgálatot tehetett volna a sokat szidott VAR, mivel Torvund szabadrúgása után tűzijáték alakult ki a vendégek kapuja előtt, a labda Tar kezén is csattant, ám Jakab Árpád játékvezető továbbot intett.

A 46. percben Fortuna kegyeibe fogadta az AFC gárdáját, ugyanis egy labdavesztésüket követően Csizmadia duplázhatott volna, 30 méterről megküldött lövését a szél kicsit lenyomta, a labda a felső lécről vágódott vissza a mezőnybe.

A szünetben jókora zivatar, felhőszakadás borította be a csákvári pályát, feláztatva a gyepszőnyeget, és nem utolsó sorban a játékosok is kaptak belőle bőven, ráadásul a stadion eredményjelző táblája is megadta magát. A folytatásban ugyan megkönyörült az időjárás a csapatokon, amelyek, függetlenül a körülményektől, a 82. percig a játékkal adósak maradtak. Ekkor a hazaiak hatalmas lehetőséget tékozoltak el, Fejős Áron bal oldali beadását Tamás Nándor két méterről az üres kapu fölé lőtte. Aztán egy perccel később összejött az egyenlítés is a cserejátékosoknak köszönhetően, Magyar Zsolt bal oldali szögletét Hornyák Marcell középről a bal sarokba fejelte, 1-1.