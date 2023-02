Skribeknek nem nagyon kellett térkép Felcsúton, hiszen a középpályás télen épp a Puskástól igazolt Paksra, a 21 éves játékos először kezdett Bognár György irányítása alatt. Az első percek a mezőnyjátékról szóltak inkább, majd a 8. percben Levi végezhetett el egy bal oldali szabadrúgást, többen érkeztek középen, a labda végül Spandler fejére pattant és onnan pedig a kapuba, 1-0. Pár perc múlva könnyen kétgólosra hízhatott volna a két csapat közötti differencia, de Gruber fejesét védte Simon. Még negyed óra sem telt és jött az újabb nagy felcsúti helyzet, Slagveert még lerántani sem tudták a bal oldalon, majd a beadást követően Levi lőtt fölé nagyjából tíz méterről. Az eseménydús kezdés után csillapodtak a kedélyek, inkább a mezőnyjátéké volt a főszerep. A 32. percben Markeknek kellett bravúrt bemutatni, Windecker közeli fejesét védte a kapus. A mozdulatot megelőzően Vargát tüntették el a védők, ment a videózás, majd Zierkelbach Péter végül maga nézte meg az esetet és ítélt büntetőt. A tizenegyes fogta Markek, de a kipattanónál már nem hibázott Varga, 1-1. Vérszemet kapott a Paks, egy szabadrúgást követően bebambultak a védők, Varga pedig köszönte szépen és mindenki fölé ugorva fejelt a kapuba, 1-2, három perc alatt fordítottak a vendégek.

A szünetben mindkét mester cserélt, Bognár három (Szabó, Hahn, Bőle állt be), míg Hornyák két helyen (Baluta, Van Nieff kapott lehetőséget) nyúlt bele a mérkőzésbe. A második játékrész paksi szöglettel kezdődött, de nem nagyon kellett megemelkednie Markek pulzusszámának, az 50. minutumban Hahn lőtt éppen csak fölé. Nehezen törte fel a paksi reteszt a PAFC, a hazaiak vezetőedzője az 55. percben újfent cserélt, ezúttal Mezgrani érkezett. Nem ment továbbra sem támadásban a Puskás Akadémiának, sőt, a 73. percben csak Markek bravúrjának volt köszönhető, hogy nem dőlt el a három pont sorsa. Jobb oldali beadás után egy lecsorgóba közelről ért bele Hahn, a felcsúti kapus hatalmasat védett. Pár minutummal később futballpályán ritkán látható jelenetet láthatott a publikum, Zierkelbach játékvezető találta el kézzel futás közben Sajbánt, de saját magának osztott sárga lapot a spori. Hat perccel a rendes játékidő letelte előtt eldőltek a nyitott kérdések, az imént beállt Böde lőtt kapásból a bal alsó sarokba, 1-3. Alig egy perccel később a vendégek kontráját is a rutinos csatár fejezte be, Markek csak beleérni tudott, 1-4.

Puskás Akadémia – Paksi FC 1-4 (1-2)

Gól: Spandler (7.), ill. Varga (35., 37.), Böde (85., 86.)