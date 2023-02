A fővárosiak két találkozó után 2-0-ra vezettek, azonban mindegyik alkalommal megnehezített Anatoli Bogdanov gárdája az alapszakasz-győztes dolgát. A szerdai összecsapásra kapott egy kis erősítést felülről a FEHA19, Horváth Dominik és Csollák Márkó is a kék-fehérek rendelkezésére állt. Bátran kezdtek a felek, nem sokáig hagyták a csapatok unatkozni a kapusokat, de Kornakker és Horváth is védett. Öt perc után a FEHA19 ellen az elmúlt két találkozón jól teljesítő Szita szerette volna folytatni jó sorozatát, de szerencsére kimaradtak a helyzetek. Nyolc perc eltelte után emberelőnybe került a BJA, de a védelem jól verte vissza a támadásokat. A túloldalon Zohovs iramodott meg, de Kornakker mamuttal hárított. Hét perccel a játékrész vége előtt öt a négy ellen jöhetett a FEHA19, és sikerült megszerezni a vezetést, Mingazov bombázott a kapuba, 1-0. Majdnem ott volt a második, de Dobos és Balasits nem tudta bekotorni közelről, majd Ambrus Csongot csöngette meg a kapuvasat. A másik kapunál is a BJA volt szerencsésebb, a kapuvasról lejött pakkot Elo találta meg először és juttatta a hálóba, 1-1. Nem fogta meg a gól a Fehérvárt, és másfél perccel a szünet előtt Zohovs lövése átcsorgott Kornakkeren, 2-1.

A második harmad egy áthúzódó hazai előnnyel startolt el, de Zohovs, majd Mingazov sem tudott betalálni. Hét perc után kettős emberelőnybe került a BJA, Dolinar vitatható kiállítása után Mokshantsev reklamált, utóbbi végleg kiállt. A fővárosiaknak fél perc sem kellett az öt a három elleni szotiáció értékesítéséhez, Garát volt eredményes közelről, 2-2. Éppen kiegészült volna a Fehérvár, Csollák felszabadítása a korongfogó hálóban kötött ki, újabb emberhátrány következett, Dolinar is hasonló hibát követett el, újabb öt a három következett...Horváth mindent elkövetett, hogy meccsbe tartsa csapatát, Viikila ziccerét is fogta. Egyenlőt létszámban Keceli próbálkozhatott, de Kornakker védett. Egyre feszültebb lett a légkör, Dobmayer és Djumic össze is akaszkodott.

A harmadik játékrészt aktívabban kezdte a BJA, Horváthnak többször is nagyot kellett védenie. A harmad felénél Németh lőtt távolról, Zezelj beleért, a kísérlet a felső kapuvason csattant. Kiegyenlített játék zajlott, majd az utolsó kettő percre kanyarodva Zohovs került helyzetbe, de Kornakker résen volt sajnos. Nem született döntés, így jöhetett a hosszabbítás.

A ráadást emberelőnybe kezdhette a FEHA19, de nem sikerült kihasználni a fórt. Öt az öt ellen az egész találkozón aktívan Zohovs lépett ki, Kornakker bár kicsit mellé nyúlt, de végül megkaparintott a korongot. Schlekmann hét perc elteltével került ordító nagy helyzetbe, Horváthnak nagyot kellett tornáznia. A túloldalon Mingazov bombája suhant el éppen csak a kapu mellett. 11 perc eltelte után megszerezte a győztes gólt a BJA, Schlekmann ért bele jól egy korongba a kapu előtt, 2-3.

Jegyzőkönyv

FEHA19 – BJAHC 2-3 (2-1, 0-1, 0-0, 0-1 – hosszabbítás után

Székesfehérvár, 603 néző. V.: Rencz, Korbuly, Mizsák, Kövesi.

FEHA19: Horváth – Rachinskiy (1), Dobmayer, Ambrus, Cizas (1), Mokshantsev – Reiter, Mingazov 1, Keceli-Mészáros (1), Rétfalvi (1), Zohovs 1 – Dolinar, Csollák, Dobos, Németh, Balasits – Salamon, Kóger, Dézsi, Alapi, Zezelj. Vezetőedző: Anatoli Bogdanov.

BJAHAC: Kornakker – Vorobev, Gőz, Tsulyhin, Galoha, Djumic – Pozsgai, Szabó B. (2), Elo 1 (2), Viikila (1), Schlekmann 1 (1) – Dóczi, Garát 1, Tóth Richárd, Nagy K., Szita – Varga, Ravasz, Molnér, Ritter, Ádám. Vezetőedző: Kangyal Balázs.

Kiállítások: 32, ill. 10 perc.

Kapura lövések: 43-48.

Az egyik fél negyedik győzelméig tartó párharc állása 3-0 a BJAHC javára.