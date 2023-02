A Volán napközben jelentette be, hogy a csapattól távozik a nyáron igazolt Andrew O’Brian, a bekk bár kemény ütközéseinek és kiosztott pofonjainak köszönhetően népszerű volt a szurkolók körében, 72 kiállításperc mellé csak 8 pontot termelt.

A Linz elleni találkozónak volt tétje, bár a legjobb hat már messze, de a playoff-kvalifikáció szempontjából nem mindegy, hogy Kevin Constantine együttese a hetedik, vagy a nyolcadik pozícióban végez. Az eredményességben két visszatérő lehetett segítségre, Henrik Nilsson és Magosi Bálint újra a társakkal tarthatott. Lendületesen kezdett a Fehérvár, Hári, majd Petan is helyzetbe került, de az exfehérvári Tirronen védett mindkét alkalommal. Négy és fél perc után emberelőnybe került az AV19, de Donaghey, Petan, majd Bartalis lehetősége is kimaradt. Ezt követően a vendégek is megmutathatták, mit tudnak öt a négy ellen, de az osztrákok szinte bevinni sem tudták a pakkot a harmadba. Nyolc perccel a vége előtt a hazaiak negyedik sora villant meg, de sem Magosi, sem Mihály nem járt sikerrel.

A Linz lendületesebben kezdte el a középső játékrészt, majd kis híján Háriról pattant be Roy kapujába a korong. Később emberelőnybe támadhatott a Volán, Knott ugrott ki, de Roy hatalmasat védett kétszer is. Öt az öt ellen Leclerc oldalról leadott lövése a kapuvason csattant. Jó pár percig az osztrákok veszélyeztettek, Roe távoli kísérletét magabiztosan fogta a fehérvári portás. A túloldalon Ambrus sarok felé tartó lövését védte Tirronen. Pörgött a találkozó, hol az egyik, hol a másik kapu előtt adódtak lehetőségek. Hét perccel a harmad vége előtt ismét emberelőnybe került a Fehérvár. Campbell távoli lövését kitolta mamuttal, majd Sarauert látták szabálytalannak a bírók, így négy a négy ellen folytatódott a játék, de komoly helyzet nélkül. A játékrész végét ismét megnyomták a kék-fehérek, Donaghey, majd Németh is próbára tette Tirronent. Az erőfeszítések meghozták a sikert, Campbell távoli bombája akadt be a felső sarokba az utolsó két percre kanyarodva, 1-0.

A záró harmadot emberelőnybe kezdhette a Fehérvár, de nem sikerült kettőre növelni az előnyt. A kihagyott lehetőség megbosszulta magát, öt perc elteltével Lebler értékesített egy kipattanót közelről, 1-1. A gól kissé megfogta a hazaiakat, kellett pár perc, miután magukhoz tértek a kék-fehérek. Ezt a visszatérő Nilsson lökete jelentkezett, a kísérlet éppen csak elkerülte a jobb oldali kapuvasat. 13 perc eltelte után Roe gyenge próbálkozását védte be Roy, 1-2. Nem sokáig vezetett a Linz, Donaghey egyenlített közelről, 2-2. Az utolsó három percre fordulva ritmust váltott a Fehérvár, Sarauer ziccerét azonban hárította a vendégek hálóőre. Jöhetett a hosszabbítás, ahol sokáig csak mezőnyben folyt a játék, majd két és fél perc után Fournier cselezte át magát szépen a védőkön, majd belőtte a ziccert, 3-2.

Jegyzőkönyv

Hydro Fehérvár AV19 – Steinbach Black Wings Linz

3-2 (0-0, 1-0, 1-2, 1-0) – hosszabbítás után

Székesfehérvár, V.: Smetana, Zrnic, Konc, Jedlicka.

AV19: Roy – Vokla, Campbell 1 (1), Erdély, Hári, Kuralt – Fournier 1, Donaghey 1, Leclerc, Bartalis, Petan – Stipsicz, Nilsson, Sarauer (1), Findlay (1), Ambrus – Csollák, Szabó, Magosi, Németh, Mihály. Vezetőedző: Kevin Constantine.

Linz: Tirronen – Roe 1, Schumming (1), Lebler 1, Haga, Gaffal (1) – Wolf, Murphy, Romig, Knott, St-Amant – Schnetzer, Todd, Kristler, Stuart, Brucker – Lindner, Mitsch, Pusnik, Bretschneider. Vezetőedző: Philipp Lukas.

Kiállítások: 4, ill. 8 perc.

Kapura lövések: 41-30.