FEHA19 – Budapest Jégkorong Akadémia HC 0-4 (0-2, 0-1, 0-1)

Székesfehérvár, 187 néző. V.: Mach, Tóth R., Árkovics, Kedves

FEHA19: Tóth B. – Rachinskiy, Dobmayer, Ambrus Cs., Cizas, Mokshantsev – Mingazov, Reiter, Keceli-Mészáros, Balasits, Németh Z. – Dolinar, Kóger, Mayer, Fekete, Dézsi – Salamon, Györffy, Grin, Dobos, Zezelj. Vezetőedző: Anatoli Bogdanov.

BJAHC: Kornakker – Pozsgai, Szabó B. (2), Tsulyhin, Galoha, Ravasz – Gőz, Garát, Elo 1 (1), Viikila 1 (1), Schlekmann – Vorobev 1, Tóth G. (1), Tóth R., Ritter, Szita 1 – Varga K., Dóczi, Ádám, Weidemann, Molnár. Vezetőedző: Kangyal Balázs.

Kiállítások: 8, ill. 4 perc.

Kapura lövések: 26-39.

A fehérvári fiatalok előtt adódott a lehetőség, hogy a múlt heti Magyar Kupa döntő után, ezúttal a koronázóvárosaik nyerjenek. Kisebb lehetőségek után az ötödik percben mindkét oldalon adódott nagy helyzet, Elo, valamint Fekete Alex is veszélyeztetett, de a két kapus állta a sarat. Később emberelőnybe került a BJA, és a vendégek öt másodperc alatt kihasználták a fórt, Elo bombázott a kapuba, 0-1. Enyhe fővárosi fölényt láthattak a nézők, de a hazai fiatalok előtt is adódtak lehetőségek. A harmad vége előtt másfél perccel kettőre növelte az előnyét a BJA, Vorobev volt eredményes, 0-2.

A második harmad fehérvári helyzetekkel kezdődött, először Dobos lövését védte Kornakker, majd Mayer csengette meg a kapuvasat. Később kétszer is emberelőnybe játszhatott Kangyal Balázs gárdája, de Tóth bravúrjaival és jó blokkokkal tartották az eredményt a kék-fehérek. Később a Fehérvár is támadhatott emberelőnyben, de mint az erdélyi túrán, ezúttal sem jelentett az előny jót, Reiter eladott korongja után Szita vágta be a ziccert, 0-3.

A harmadik játékrész elején igyekeztek a fehérvári fiatalok, de a kapu előtt semmi nem akart összejönni. Hat és fél perc eltelte után a túloldalon azonban újra megrezdült a háló, Viikala talált be emberelőnyben, 0-4. Nem adták fel a hazaiak, de az átütő erő hiányzott a támadásokból, Tóthnak több dolga akadt, mint exfehérvári kollégájának, Kornakkernek. A legvégén még emberelőnybe került a FEHA19, de sajnos nem sikerült szépíteni. A BJAHC kapott gól nélkül vitte el a pontokat Székesfehérvárról.