A két csapat tavaly is összefutott a bajnokság lényegi szakaszában, igaz, akkor már rájátszásban mérkőzött meg egymással a két gárda. Bár egy évvel ezelőtt szoros mérkőzéseket hozott a párosítás, a hajdúságiak jutottak tovább. Az idei szezon négy mérkőzésén egy fehérvári, és három debreceni siker született. Októberben kétszer is a Raktár utcában játszottak egymással a felek, egyszer a DEAC nyert 5-2-re, másodjára azonban a FEHA19 győzött 4-2-es arányban. November végén Debrecenben 5-3-re nyertek Hetényi Zoltánék, majd december elején 4-1-es hazai győzelem született.

– Ami volt, az elmúlt. A rájátszás már teljesen más világ. Nem számít, hogy mit értél el, vagy mit tettél, vagy nem tettél az alapszakaszban. Minden meccs 0-0-ról indul, nekünk pedig egy jó lehetőség a fejlődésre. A szezon ezen szakaszában mi csak nyerhetünk. Bármi ami történik, vagy amit elérünk, az számunkra siker. Ezeknek a fiatal srácoknak ez egy remek tapasztalatszerzési lehetőség. Emellett persze minden mérkőzésen lehetőségünk lesz fejleszteni a játékunkat. Összességében szerintem készen állunk a rájátszásra – mondta Anatoli Bogdanov, a FEHA19 vezetőedzője.

A playoff-kvalifikációban három nyert mérkőzésig tart majd a párharc, szerdán és csütörtökön Debrecenben, míg vasárnap, és amennyiben szükséges hétfőn Székesfehérváron lépnek jégre a csapatok. Ha ötödik mérkőzésre kerülne sor, akkor azt február 15-én játsszák majd le a hajdúságiaknál.

– Alapvetően nem sikerült elérnünk a céljainkat az alapszakaszban, de ennek ellenére a fő feladatunk, hogy fejlődjenek és játszanak a fiatalok, ez teljesült. Lehetett látni, hogy az alapszakasz vége felé ha nem is sikerültek olyan bravúrokat összehoznunk, mint tavaly, de a szezon elejéhez képest jóval szorosabb találkozókat sikerült összehoznunk. Nem csak az eredményeket nézve, hanem a mutatott játékban is fejlődtünk. A Debrecen egy nagyon gyors csapat, figyelnünk kell arra, hogy ne tudjanak emberfölényes szituációkat kialakítani. Tele vannak olyan játékosokkal, akik ezeket a helyzeteket ki is tudják használni, nem szabad teret adni neki. Papírforma szerint a DEAC az esélyes, de nem feltett kézzel megyünk, a nyomás terhe őket nyomja – nyilatkozta Reiter Attila, a kék-fehérek csapatkapitánya.

– Többet kell kapura lőnünk, fontos, hogy jól takarjunk a kapu előtt, mert egy nagyon jó kapusa van a Debrecennek. Keményen kell játszanunk ahhoz, hogy eredményesek legyünk – tette hozzá Dobmayer Dominik.