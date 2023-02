Mindkét mérkőzés szorosan alakult, a fehérvári fiatalok jó teljesítményt nyújtottak az alapszakasz-győztes otthonában. Az első összecsapáskor bár rövid ideig, de vezettek a kék-fehérek, majd hosszabbításban torkollott a találkozó, ahol végül Vorobev bombagólja döntött. A második mérkőzésen két harmad után még vezetett a FEHA19, de aztán az utolsó játékrészben a BJA négyszer is betalált, így 5-2-re nyert Kangyal Balázs gárdája.

– Jó mérkőzéseket játszottunk, azonban egyik mérkőzést sem kezdtük úgy, ahogy szerettük volna. Kicsit messze voltunk az ellenféltől, nem korcsolyáztunk annyit, talán az első mérkőzés elején túlságosan tiszteltük őket. Utána viszont mindegyik találkozón feljebb tudtunk kapcsolni egy sebességi fokozatot, aminek meg is lett az eredménye, a második összecsapáson két harmad után vezettünk is. Aztán jött egy 0-4-es utolsó húsz perc, ez főleg az emberelőnyös játékuknak volt köszönhető, amely az egész szezonban jól működött. A hátrányos védekezésünkre nem lehet azt mondani, hogy rossz volt, de sajnos nem tudtuk őket megfogni. A probléma az volt, hogy olyan szituációkból kaptuk a gólokat, amelyekről tudtuk, hogy ezt fogják játszani. Pici, apróbb változtatásokat kell majd eszközölnünk, hogy ebben hatékonyabbak legyünk. Természeten azzal kell majd kezdenünk, hogy ne legyen ennyi kiállításunk, ne is adjuk meg a lehetőséget az ellenfélnek arra, hogy emberelőnybe játszhasson. Az öt az öt elleni játékunkra azt lehet mondani, hogy jó, több lehetőséget is tudunk kialakítani, mint az ellenfelünk. – nyilatkozta Arany Máté, a FEHA19 másodedzője a klub honlapjának.

A DEAC elleni kvalifikációs párharcban hazai pályán több százan kijöttek buzdítani a fehérvári fiatalokat. Ebben bízik a szakember is, a szurkolók támogatása ismét sokat jelenthet a kék-fehéreknek.

– Lendületes játékra lesz szükségünk, ezt a DEAC ellen megtámogatták a szurkolók is, amit nagyon köszönünk, reméljük ezúttal is sokan kilátogatnak majd. Az akaratos hokinkat szeretnénk ráerőltetni az ellenfelünkre. A 2-0-ás előnynek megvan az ára, kemények és gyorsak szeretnénk lenni és ebből építkezni.