Anatoli Bogdanov együttese kiváló teljesítménnyel rukkolt elő az Erste Liga playoff-kvalifikációjában. Az első mérkőzésen megszerezték a vezetést a kék-fehérek, majd ugyan a DEAC egyenlíteni tudott az utolsó percekben, a hosszabbításban Zohovs révén behúzta a győzelmet a FEHA19. A második találkozón már 12 másodperc után vezetett a Fehérvár, majd negyven perc után már 6-0-át mutatott az eredményjelző. Az utolsó harmadban már nem változott az állás, így két mérkőzés után 2-0-ra vezetnek a fehérvári fiatalok a három győzelemig tartó párharcban.

– A második mérkőzés sem volt sima az eredmény ellenére. Mindegyik találkozón sikerült koncentráltan játszanunk, azokat a dolgokat igyekeztünk erőltetni, amelyek az erősségeink. A srácok pedig betartották a taktikai utasításokat. Nincs még vége a párharcnak, készülünk belőlük továbbra is, de a saját játékunkat próbáljuk játszani és tökéletesíteni és azokat a dolgokat még tovább fejleszteni, amelyek működtek az első két találkozón – nyilatkozta Székely Csaba, a FEHA19 kapusedzője a klub honlapjának.

– Úgy gondolom, mindenki a földön maradt, az edzők is folyamatosan kihangsúlyozzák, hogy ennek a párharcnak még közel sincs vége. Három meccset kell behúzni, mi még csak kettőt nyertünk. A Debrecen nagyon jó csapat, de a célunk az, hogy továbbjussunk. A vasárnapi lesz talán a legnehezebb mérkőzésünk a szezonban, oda kell figyelnünk és ugyanazzal a mentalitással kell végig játszanunk. Fontos lenne, hogy az első gólt megint mi szerezzük és akkor onnantól ugyanúgy kell játszanunk, ahogy az első két találkozón – mondta Rétfalvi Kristóf.

Az első két találkozón Márkus Levente védett, nem is akárhogyan, hiszen két mérkőzésen mindössze egy gólt kapott a hálóőr.

– A csapat is jól dolgozik, ha jól szűrjük meg a támadásokat akkor kevesebb időt kell eltöltenünk a védekező harmadunkban, és ha jók a blokkok is, akkor a kapusnak is könnyebb dolga van. Amikor pedig rajta volt a fókusz és neki kellett hátulról megtartania a csapatot, akkor azt megtette – tette hozzá Székely Csaba.

– A kevés kapott gólos mérkőzésekhez a kapusnak mindig szüksége van a játékostársakra is, a blokkolások, a könnyű kihozatalok, emberfogás a kapu előtt. Ezek mind nagy segítségek. Az ilyen meccsek nem csak a kapusnak büszkeség, hanem az egész csapatnak – tekintett vissza Márkus Levente.