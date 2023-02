Bár a párharc állása 3-0 volt a fővárosiak javára, közel sem volt sima egyik találkozó sem, kis szerencsével akár fordítva is állhatnának a csapatok. A csütörtöki összecsapást a BJA kezdte jobban, és egy perc sem telt el, már vezetett is, Szabó Bence kerülte meg a kaput, a korong átcsorgott Horváthon, 0-1. Nem találta a ritmust a Fehérvár, a BJA beszorította ellenfelét többször is. A fölény pedig újabb gólt eredményezett, Schlekmann közelről vette be a hazaiak kapuját, 0-2. A harmad közepén magára talált a FEHA19, majd öt és fél perccel a szünet előtt emberelőnyben Rachinskiy bombája akadt be, 1-2. Később Ambrus a kapuvasat is telibe találta, majd Dobos helyzete is kimaradt. A szerencse megint a fővárosiakkal volt, Djumic erős lövése a felső kapuvasról ment be, 1-3.

A középső harmadot Csollák távoli lökete nyitotta meg. Továbbra is Horváthnak akadt több dolga, Szita, majd Garát is próbára tette a fiatal hálóőrt, de állta a sarat. Ez a fölény azonban messze nem volt olyan értékű, mint az első húsz percben. Kicsit fásultabbnak tűnt a Fehérvár, de a fiatalok eg percig nem adták fel, küzdöttek minden erejükkel. Hazai lehetőségek után azonban meglőtte a negyedik is a Budapest Jégkorong Akadémia gárdája, Galoha középről lőtt nagy gólt Horváth ketrecébe, 1-4. Kicsit később Dóczi állt szemben a kapussal, de kissé éles szögből leadott próbálkozását kitolta a fehérvári portás. A harmad végén Csollák kiállítása nyomán emberelőnybe került a BJA, a fővárosiak szépen kijátszott figura végén Elo révén tovább növelték az előnyüket, 1-5.

A harmadik játékrész elején emberelőnybe került a FEHA19, de Kornakker védett, nem sikerült szépíteni, a túloldalon Tóth Richárd lövését tolta ki Horváth. Próbált mindent kiadni magából a Fehérvár, a fiatalok mentek előre a szépítésért. A harmad közepén Djumic a hátulról rángatta meg Zezeljt, de a fővárosi játékos megúszta két perces büntetéssel. A hazai fór alatt azonban a BJA talált be, Molnár lőtt be egy ziccert, 1-6. A folytatásban mindkét oldalon akadtak lehetőségek, de újabb gól már nem született. A Budapest Jégkorong Akadémia együttese 4-0-val, azaz söpréssel jutott tovább, a FEHA19 számára véget ért az idei Erste Liga-idény.