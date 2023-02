A földgolyó legjobb kosarasai a nyár végén kezdik szereplésüket Ázsiában, a Fülöp-szigeteken, Indonéziában és Ázsiában. Minimális esély még van a mieink részvételére, ez azonban pusztán csak matematikai, ugyanis ehhez vasárnap 41 pontos különbséggel kellene verni Bosznia-Hercegovinát, valamint Montenegrónak hazai pályán kellene kikapnia a már jó ideje utolsó csehektől. Ez külön-külön is elképzelhetetlen, közösen pedig különösen. Ez persze nem jelenti azt, hogy a mieink feladják a vasi csatát, a céljuk a csoport negyedik helyének megszerzése, ami azért lenne lényeges, mert a következő Európa-bajnokság selejtezői kapcsán – az utóbbi kettő kontinensviadalon egyaránt jelen voltak a mieink a 24 tagú mezőnyben –, a sorsolásnál jobb kalapból indulva kapnánk a riválisokat.

Nemzeti együttesünk csütörtökön este Klaipeda városában lépett pályára a világranglistán folyamatosan az első tízben helyezkedő szovjet utódállam, Litvánia ellen, a meccs toronymagas esélyesei a házigazdák voltak, akik érvényesítették is a papírformát, magabiztos győzelmet arattak. Az már a korábbi összecsapásokon kiderült, hogy az olimpiai és Eb-ezüstérmes franciák mellett a baltiak is kijutottak a fél év múlva sorra kerülő világbajnokságra. A magyar együttesben a Falco ásza, Perl Zoltán légúti megbetegedése miatt kihagyta a derbit, ami érzékeny veszteségnek számított. Bár ott volt a keretben, Vojvoda Dávid sem léphetett pályára. Az Arconic-Alba Fehérvár csapatkapitánya korábbi ügynökével, Vinkó Lászlóval folyatott anyagi vitája miatt szerepelhet nemzetközi meccseken, a FIBA eltiltotta. A szintén albás Somogyi Ádám kezdőként lépett pályára, a válogatott egyik legjobbja volt, 13/3 ponttal, csereként jutott szóhoz Pongó Marcell, megtette a magáét, 5/3 ponttal jelentkezett. Az első negyedben jól tartotta magát Ivkovic Stojan gárdája, vezetett is, aztán a házigazdák nagyobb sebességre kapcsoltak, végül tetemes, 25 pontos különbséggel nyertek.

A meccs után a címeres mezes gárda visszatért a klaipedai hotelbe, összecsomagolt, vacsorázott, majd busszal a fővárosba, Vilniusba indult. A négyórás utat követően kora reggel Varsóba repült a küldöttség, délelőtt pedig folytatta útját Budapestre. A délutánt már a vasárnapi selejtező helyszínén, Szombathelyen tölti a csapat, este tréningezik, szombaton kétszer gyakorol az Aréna Savariában, kielemzi az ellenfél játékát, vasárnap este pedig megvívja utolsó, világbajnoki selejtezőjét. A bosnyákok november közepén, Szarajevóban küzdelmes meccsen nyertek 83-78-ra, a mieink érthetően szeretnének visszavágni.

- A litvánok ellen a nagy különbségű vereség volt a realitás – mondja Forray Gábor, a válogatott másodedzője, aki két éve az Alba Fehérvár felnőtt együttesét irányította. – A legnagyobb sztárjaik hiányoztak, ám így pokoli erősek, évtizedek óta világ élvonalában helyezkednek, más súlycsoportot képviselnek. Az utánpótlás korosztályokban is ott vannak a közvetlen elitben, a felnőtteknél két-három válogatottat is képesek kiállítani, amely megveri legjobbjainkat. Főleg fizikálisan vannak elképesztő fölényben, ami kijött a legutóbbi meccsen is. Az első negyedben ugyan vezettünk, jól tartottuk magunkat, a folytatásban kinyílt az olló, felőröltek bennünket. Mindennek a jó oldalát kell nézni, ott vagyunk Európa legjobb 16 csapata között, nem véletlenül jutottunk ki az utolsó két Európa-bajnokságra. Nem azért sikerült, mert az utóbbi időszakban felemelték a létszámot 24-re, hanem mert sokat fejlődtünk.

Forray Gábor, a válogatott másodedzője szerint a bornyákok legyőzésére reális az esély, a válogatott szépen szeretne búcsúzni a vb-selejtezőktől vasárnap este, Szombathelyen

Fotós: Horog László / FMH

A másodedző a hétvégi, záró selejtező kapcsán hozzátette, a bosnyákok fizikális, agresszív kosárlabdát játszanak, ezzel együtt is nyerni szeretnénk. „Idegenben vereség szenvedtünk a végjátékban, a bosnyákok egységes, agresszív csapatot alkotnak. Nincsenek kiemelkedő sztárjaik, nagyon jól védekeznek, a megszerzett lepattanókból, elcsent labdákból villámgyorsan támadnak. Hazai pályán megverték az olimpiai és Eb-döntős franciákat. Igyekeznek meglepni az ellenfelet, váltogatják a védekezést, az agresszív letámadást az emberfogással. Irányítójuk is két méter magas, mindössze egy, alacsonyabb játékosuk van, az amerikai születésű, Roberson, aki anno Pakson szerepelt.

Világbajnoki selejtezők, második szakasz, K-csoport:

Litvánia–Magyarország 89–64 (14–16, 26–15, 23–14, 26–19)

Klaipeda, 8000 néző, vezette: Krejic (szlovén), Proc (lengyel), Zascsuk (ukrán)

Litvánia: Kariniauskas 1, Normantas 8/6, Bendzius 11/9, Zukauskas 2, Geben 10. Csere: Kuzminskas 14/6, Maldunas 4, Zemaitis 7/3, Radzevicius 2, Rubstavicius 12/6, Tarolis 13, Berucka 5/3. Szövetségi kapitány: Kestutis Kemzura

Magyarország: Váradi 2, Somogyi 13/3, Benke 11/9, Golomán 2, Hopkins 17/9. Csere: Pongó Marcell 6/3, Eilingsfeld 6/3, Keller Á. 5, Mócsán 2, Kiss D., Lukács N. Szövetségi kapitány: Ivkovic Stojan